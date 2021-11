L’air toxique de la RCN : SC fait allusion à la formation d’un groupe de travail

Le solliciteur général a déclaré que le Centre travaillait depuis septembre pour trouver une solution au problème de pollution de Delhi

Exprimant son inquiétude face à l’augmentation de la pollution atmosphérique dans la région de la capitale nationale (RCN), la Cour suprême a suggéré lundi la création d’un groupe de travail indépendant si les États concernés ne mettaient pas en œuvre les mesures suggérées par le Centre et la Commission pour la gestion de la qualité de l’air.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a ordonné aux gouvernements de Delhi, de l’Haryana, de l’Uttar Pradesh et du Pendjab de se conformer immédiatement à toutes les instructions émises par la Commission dans la RCN. Le tribunal suprême a également demandé des rapports de conformité de tous les États tout en publiant l’affaire pour une nouvelle audience jeudi.

Observant que les gouvernements des États n’appliquaient pas de mesures malgré une bonne intention, les juges ont interrogé le solliciteur général Tushar Mehta sur le travail effectué par la Commission pour la qualité de l’air en dehors de la transmission des ordonnances des tribunaux aux États.

« Toutes les instructions et tous les avis ont été émis et les autorités espèrent que tout ira bien, mais, sur le terrain, le résultat est nul », a déclaré la Cour suprême, ajoutant : « Nous devons respecter strictement les mesures déjà prescrites par le Centre. ‘

Le solliciteur général a déclaré que le Centre travaillait depuis septembre pour trouver une solution au problème de pollution de Delhi, et il n’est pas correct de supposer que le gouvernement ne se réveille que lorsque les choses empirent autour de Diwali.

Alors que le gouvernement du Pendjab a fait valoir que divers États avaient accepté d’acheter du chaume de riz pour l’utiliser comme fourrage, comme l’avait suggéré le tribunal suprême comme alternative lors d’audiences précédentes, le tribunal suprême a noté que la Commission avait donné des ordres aux États depuis juin pour réduire la pollution de l’air. .

Cependant, le gouvernement de l’État a demandé une « poignée de main en or » au Centre pour subventionner le transport du chaume de paddy, car les coûts étaient prohibitifs et l’État était prêt à supporter.

Pendant ce temps, l’avocat principal Vikas Singh a affirmé que l’activité de construction en cours dans le cadre du projet Central Vista augmentait également la pollution de l’air à Delhi. Il a demandé au tribunal de donner des instructions pour l’arrêter.

Le Banc a ensuite demandé à Tushar Mehta d’expliquer quelles mesures avaient été prises pour réduire la pollution de l’air causée par le projet à Delhi. « Nous nous efforçons de contrôler la pollution de l’air à Delhi, qu’il s’agisse de Central Vista ou de quoi que ce soit d’autre. Nous ne pensons pas que nous ne savons rien. Ne signalez pas certains problèmes pour détourner l’attention. Le solliciteur général devra répondre à ce sujet », a déclaré le CJI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.