Laisha Wilkins célèbre sa sortie “Le matin” ; ils soulignent qu’elle “attaque” constamment AMLO – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice Laisha Wilkins a célébré sa nomination dans la section “Who’s Who dans les mensonges de la semaine” de la matinée d’AMLO le 2 septembre.

Maman allume la télé ! pic.twitter.com/ydPs3PvjnD – 👑Lai Reine du Danemark Latam (@lashawilkins) 2 septembre 2021

“Maman, allume la télé”, a écrit Laisha Wilkins sur son compte Twitter.

L’actrice Laisha Wilkins a partagé un deuxième message sur Twitter, dans lequel elle a nié l’allégation contre elle qui a été faite le matin du 2 septembre.

Dans le tweet, Laisha Wilkins a souligné que sa position est celle d’un citoyen, après quoi elle a souligné qu’il est faux qu’elle diffuse de fausses nouvelles.

Dans le même ordre d’idées, l’actrice a souligné qu’elle ne reçoit aucun paiement ou qu’on lui donne une “ligne” pour les déclarations dont elle a affirmé qu’elles entendent défendre le Mexique.

“Oui, je tiens à préciser, Monsieur le Président @lopezobrador_, que ma voix est citoyenne, que je ne partage pas de fakenews, que personne ne me paie ou ne me donne une ligne pour défendre et aimer mon pays, que je l’ai toujours fait et que je vais continuer à le faire.”

Laisha Wilkins a partagé le fragment de la matinée au cours duquel Elizabeth García Vilchis l’a désignée comme l’une des personnes qui attaquent constamment le gouvernement et AMLO.

Pour continuer à se moquer de l’objectif de la section dirigée par Elizabeth García Vilchis, l’actrice Laisha Wilkins a ajouté :

“Je ne me plains pas parce qu’il a très bien prononcé mon beau nom, mais au prochain Lai Reina ou à sa majesté, s’il vous plaît”, a écrit l’actrice.

Elizabeth García Vilchis souligne que Laisha Wilkins (et l’utilisateur Vampipe) “ont été caractérisés comme des personnages qui attaquent constamment le gouvernement et le président AMLO”.