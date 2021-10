Laissé pour compte : plus de 400 citoyens américains toujours en Afghanistan

On estime que près de 450 citoyens américains restent en Afghanistan près de deux mois après le retrait des troupes américaines du pays, selon le Pentagone.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a initialement déclaré que l’administration Biden pensait qu’il y aurait « moins de 200, et probablement plus de 100, qui restent en Afghanistan et veulent partir », le 30 août, la veille du départ des dernières troupes anéricanes d’Afghanistan.

« En ce qui concerne le nombre de citoyens américains que nous estimons actuellement en Afghanistan, le Département d’État est en contact avec 196 citoyens américains qui sont prêts à partir – et des dispositions sont prises pour qu’ils le fassent, soit par voie aérienne, soit par voie terrestre, », a déclaré le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, Colin Kahl, lors d’une audition de la commission sénatoriale des services armés mardi.

« 243 autres citoyens américains ont été contactés et ne sont pas prêts à partir, soit parce qu’ils veulent rester en Afghanistan, soit parce qu’ils ne sont pas prêts », a-t-il ajouté, portant le nombre total de citoyens restants à 439.

Le sénateur républicain Jim Inhofe de l’Oklahoma a interrogé Khal sur les chiffres que l’administration avait précédemment publiés sur ceux qui restaient en Afghanistan. « L’une des nombreuses choses déroutantes à propos de tout cela est que nous ne savons vraiment pas combien d’Américains restent en Afghanistan », a-t-il déclaré.

Inhofe a noté que l’administration « a toujours dit que 100 à 200 citoyens américains sont partis en Afghanistan », mais dit maintenant qu’elle « en a déjà retiré 234 et est en contact avec 363 autres, dont 176 veulent partir », se référant aux chiffres donnés par l’État. Département la semaine dernière.

Kahl a déclaré au comité que les chiffres avaient changé depuis que le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré vendredi lors d’un point de presse qu’environ 100 à 200 Américains étaient restés en Afghanistan et souhaitaient partir, a rapporté Fox News.

« Ce chiffre a augmenté ces derniers jours alors que davantage d’Américains en Afghanistan ont décidé de partir à la lumière de notre facilitation réussie de dizaines de départs ces dernières semaines », a-t-il déclaré, a rapporté Fox News.

