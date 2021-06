Laisser Jeff Bezos dans l’espace ? Les pétitions attirent 110 000 signatures

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin, rigole lors d’un voyage en Inde en 2020. (Jeff Bezos via Twitter)

Entre une recrudescence des discours antitrust et des questions sur le roulement des travailleurs, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a de quoi s’inquiéter ici sur Terre. Ses plans de faire un tour dans l’espace suborbital le mois prochain sur une fusée construite par Blue Origin, une autre société qu’il a créée, pourraient éventuellement ajouter à l’angoisse – et pas seulement à cause des risques réguliers des vols spatiaux.

Deux pétitions l’exhortant à rester dans l’espace ont attiré plus de 100 000 signatures entre elles, et le décompte continue de grimper à un rythme aussi rapide qu’une signature par seconde.

Les deux pétitions ont été publiées sur Change.org il y a deux semaines, après que Bezos a déclaré que lui et son frère Mark monteraient à bord du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin le 20 juillet pour un vol de haut en bas depuis le port spatial de l’ouest du Texas. Deux coureurs encore à identifier se joindront à eux, dont le gagnant d’une vente aux enchères de 28 millions de dollars au profit de la fondation à but non lucratif de Blue Origin.

Une pétition a recueilli plus de 90 000 signatures. « Les milliardaires ne devraient pas exister… sur terre ou dans l’espace, mais s’ils décident de ce dernier, ils devraient y rester », déclare l’auteur de la pétition.

L’autre pétition a attiré plus de 21 000 signatures et fait des réclamations encore plus extraordinaires. “C’est peut-être notre dernière chance avant qu’ils activent les puces 5G et effectuent une prise de contrôle massive”, écrit l’auteur.

Il ne faut pas grand-chose pour lancer une pétition sur Change.org, et compte tenu des controverses entourant Bezos et Amazon, il n’est pas surprenant que ses projets d’aller dans l’espace aient généré une certaine chaleur virale.

Mais les deux pétitions sont vouées à l’échec : bien qu’il soit possible que le vol se termine par une tragédie – et certaines personnes dans le Twitterverse souhaitent perversement ce résultat – il n’y a aucune chance que l’individu le plus riche du monde finisse par être bloqué sur la dernière frontière. Si nous parlons de vols spatiaux suborbitaux, ce qui monte est très certainement en train de redescendre.