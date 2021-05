“ Laisser le Congrès vacciner ”: le Congrès du Karnataka propose un plan de 100 crores de roupies pour vacciner les gens de l’État

L’ancien ministre en chef Siddaramaiah a déclaré aujourd’hui que si le Centre a abdiqué sa responsabilité et que le gouvernement de l’État est incapable de tout vacciner, il devrait laisser le parti du Congrès vacciner le Karnataka. (PTI)

Dans une autre attaque politique contre le BJP au pouvoir au Karnataka, le parti du Congrès a affirmé avoir mis au point un plan pour vacciner tous les habitants de l’État. Il a demandé au gouvernement de le laisser prendre la responsabilité de vacciner toute la population de l’État. L’ancien ministre en chef Siddaramaiah a déclaré aujourd’hui que si le Centre a abdiqué sa responsabilité et que le gouvernement de l’État est incapable de tout vacciner, il devrait laisser le parti du Congrès vacciner le Karnataka. «Les experts ont souligné que la vaccination est le seul moyen de prévenir de nouvelles vagues de pandémie. Il est regrettable que @PMOIndia n’ait pas fait grand-chose pour se procurer des vaccins. Nous, de @INCKarnataka, avons un plan pour financer Rs 100 Cr + pour l’approvisionnement. J’exhorte @CMofKarnataka à #LetCongressVaccinate », a-t-il déclaré dans un tweet.

Les experts ont souligné que la vaccination est le seul moyen de prévenir de nouvelles vagues de pandémie. Il est regrettable que @PMOIndia n’ait pas fait grand-chose pour se procurer des vaccins. Nous, de @INCKarnataka, avons un plan de financement de 100 Cr + pour les achats. J’exhorte @CMofKarnataka à #LetCongressVaccinate pic.twitter.com/bx9hJsxXm0 – Siddaramaiah (@siddaramaiah) 25 mai 2021

Bientôt, les dirigeants du Congrès ont récupéré le hashtag et ont commencé à publier leurs tweets et vidéos exigeant la même chose. «Le parti du Congrès du Karnataka a mis au point un plan de Rs 100 Crore pour vacciner la population de l’État. Les gouvernements du BJP du Centre et de l’État n’ont pas réussi à vacciner et la vaccination des personnes âgées de 18 à 44 ans reste suspendue. #LetCongressVaccinez les habitants du Karnataka! » a tweeté l’aile du Congrès All India Mahila.

Le président du Congrès du Karnataka, DK Shivakumar, a également exhorté le gouvernement à autoriser le Congrès à prendre en charge la campagne de vaccination dans l’État. «Je demande aux employés du Congrès de faire savoir aux gens comment la vaccination peut vaincre Covid, comment le gouvernement a tardé à se procurer des vaccins et comment le Congrès du Karnataka a une proposition de se procurer directement des vaccins, si seulement le gouvernement nous le permettait,» il mentionné.

Un autre jour où le chiffre de 529 morts de Covid au Karnataka sonne fort du désespoir ici. Difficile même d’imaginer la douleur infligée aux familles qui ont perdu leurs proches. L’agonie et l’apathie doivent cesser, il est absolument nécessaire d’accélérer la vaccination. # LetCongressVaccinate – DK Shivakumar (@DKShivakumar) 25 mai 2021

Le leader du Congrès de la jeunesse, Srivatsa, a demandé que si des députés du BJP comme Tejasvi Surya peuvent se lier avec des hôpitaux privés et facturer Rs 900 par dose, pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas permis au Congrès de le faire? «Lorsque des députés du BJP comme Tejasvi Surya peuvent s’associer à des hôpitaux privés et facturer 900 roupies par dose, pourquoi le gouvernement n’autorise-t-il pas les députés du Congrès, les députés à se procurer des vaccins en utilisant MP / MLADS et les fonds du parti s’élevant à Rs 100 crores pour donner la vaccination GRATUITEMENT? Pourquoi ce biais? » questionna-t-il.

Lorsque des députés du BJP comme Tejasvi Surya peuvent s’associer à des hôpitaux privés et facturer 900 ₹ par dose, Pourquoi le gouvernement n’autorise-t-il pas les députés du Congrès, les députés à se procurer des vaccins à l’aide des MP / MLADS et des fonds du parti s’élevant à 100 crores ₹ pour donner la vaccination GRATUITEMENT? Pourquoi ce biais? #LetCongressVaccinate pic.twitter.com/Q5nCpmNJDv – Srivatsa (@srivatsayb) 25 mai 2021

Le parti du Congrès a déclaré aujourd’hui que la pénurie massive de vaccins à laquelle le Karnataka est confronté aujourd’hui est un exemple de l’échec total du BJP à protéger les gens. Il a déclaré que le parti ne peut pas laisser la vie des citoyens à la merci de l’incompétence du BJP et que le parti du Karnataka a mis au point un plan de vaccination pour mettre fin à ces souffrances.

Le député du BJP Tejasvi Surya a annoncé aujourd’hui le début d’une campagne de vaccination pour Bengaluru South dirigée par l’hôpital Vasavi. Il a dit que 15 000 COVISHIELD (1ère dose seulement) ont été mis à disposition pour 18+ dans la 1ère phase et que l’inoculation se ferait uniquement par enregistrement.

Notamment, le Karnataka a été confronté à une pénurie de vaccins pour le groupe d’âge des 18 à 44 ans et a principalement vacciné les travailleurs de première ligne de cette catégorie. Il prévoit d’ouvrir la vaccination des 18 ans et plus pour tous à partir du 1er juin.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.