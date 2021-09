Laisser une étudiante étudier l’ingénierie dans la langue de son choix : Shekhar Sanyal, directeur, IET India

Shekhar Sanyal, directeur et chef de pays, Inde, IET

La pandémie change la façon dont la formation en ingénierie est dispensée. Shekhar Sanyal, directeur et chef de pays, IET India (Institution of Engineering and Technology), a déclaré qu’avant la pandémie, les collèges enseignaient les compétences techniques de base en face à face et les compétences sociales via des activités parascolaires, dans quelques années, cela va basculer. « Les étudiants entreront dans un nuage d’apprentissage personnel pour les compétences techniques, et les compétences sociales et de communication seront enseignées en face à face », dit-il. Dans une interaction avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute que les étudiants doivent avoir l’indépendance nécessaire pour apprendre l’ingénierie dans la langue de leur choix. Extraits :

Au cours des dernières années, de nombreuses écoles d’ingénieurs ont fermé boutique. Pensez-vous que le marché se corrige (dans les années 1990, lorsque les écoles d’ingénieurs se sont multipliées, l’Inde avait besoin de beaucoup d’ingénieurs) ?

À cette époque, nous avions besoin de beaucoup d’ingénieurs (comme nous le faisons maintenant), mais ce qui a été produit n’étaient pas des ingénieurs, mais des diplômés en ingénierie, dont beaucoup n’avaient pas les compétences exigées par l’industrie. Maintenant, la correction de la qualité est en train de se produire : les collèges qui ne peuvent pas produire d’« ingénieurs » ferment leurs portes.

La pandémie changera-t-elle la façon dont la formation en ingénierie est dispensée?

Auparavant, les universités se concentraient sur la formation des étudiants aux compétences techniques de base via des sessions en classe face à face, tandis que les compétences sociales et contextuelles plus difficiles étaient laissées à des activités parascolaires telles que des programmes de développement professionnel et des clubs d’étudiants, etc.

Ce qui va se passer, c’est que les étudiants entreront dans un nuage d’apprentissage personnel ; il peut s’agir de cours organisés par des acteurs de l’edtech ou par les universités elles-mêmes. Cela bouleversera le système universitaire, c’est-à-dire que les compétences techniques de base seront enseignées en utilisant une foule d’apprentissage personnel, et les compétences les plus difficiles (telles que les compétences d’interprétation, les compétences sociales, les compétences d’application et les compétences de communication) seront enseignées en face à face. Ma prédiction est que, dans environ 10 ans, les universités joueront un rôle complètement différent de celui qu’elles jouent actuellement.

L’enseignement de l’ingénieur peut-il être efficacement enseigné dans les langues vernaculaires ? Avons-nous de bons professeurs pour cela?

Oubliez la langue vernaculaire, nous sommes aux prises avec le manque de bons professeurs même en langue anglaise dans les écoles d’ingénieurs. Nous avons besoin d’une feuille de route sur la façon d’intégrer de bons enseignants dans les écoles d’ingénieurs, d’amener de meilleurs étudiants à la profession d’enseignant, de rendre la profession plus lucrative, etc.

En ce qui concerne l’apprentissage des langues vernaculaires, concentrons-nous sur l’objectif final, pas sur le support. Il y a un grand nombre d’étudiants de l’arrière-pays qui sont très bons en sciences et en mathématiques, mais pas en anglais. Lorsqu’ils passent à l’anglais, beaucoup d’entre eux échouent au départ, non pas parce qu’ils ne comprennent pas les sciences et les mathématiques, mais parce qu’ils doivent apprendre une nouvelle langue en plus de l’ingénierie de base. Pourquoi leur donner une charge supplémentaire d’apprendre une langue à ce stade de leur parcours scolaire ? Si vous allez en Allemagne, par exemple, vous n’allez pas apprendre l’ingénierie en anglais !

L’idée ici est de les laisser apprendre l’ingénierie d’abord, la langue peut être faite plus tard.

Mais la connaissance de l’anglais n’est-elle pas un avantage pour les Indiens ?

Ce que je dis, c’est qu’un étudiant devrait être autorisé à apprendre l’ingénierie dans la langue avec laquelle il est à l’aise. Le médium ne doit pas être un défi. Dans le même temps, la langue des affaires dans le monde est l’anglais et cela peut donner un avantage à une personne à long terme, mais la langue peut également être apprise après avoir excellé en ingénierie. Laissez les étudiants avoir l’indépendance d’apprendre l’ingénierie dans la langue de leur choix.

Les enseignants en Inde ont-ils accès à des programmes de perfectionnement adéquats ?

C’est là que notre organisation s’intègre. Nous travaillons avec les universités et examinons les domaines dans lesquels elles peuvent exceller. Par exemple, un conseil que nous donnons toujours aux universités est de ne pas être simplement une institution d’ingénierie, mais d’être connu pour quelque chose d’unique. Sélectionnez un domaine de niche et développez votre capacité d’enseignement et de recherche dans ce domaine.

Que pensez-vous de certains IIT qui ne font pas partie des classements mondiaux ? Quelle est l’importance des classements mondiaux pour les instituts indiens ?

Les classements mondiaux sont importants dans la façon dont le monde vous perçoit et vous interprète. S’il y a un plus grand nombre d’instituts indiens dans les premiers rangs dans le monde, le monde de l’entreprise mondial pourrait voir les étudiants de ces instituts d’une manière différente.

Les meilleures écoles d’ingénieurs indiennes devraient également lancer des MOOC pour attirer davantage d’étudiants du monde entier sur les côtes indiennes sans qu’ils aient à s’y rendre physiquement. Cela donnera à nos collèges une plus grande portée mondiale. Mais pour cela, nos écoles d’ingénieurs doivent avoir plus d’autonomie – le NEP 2020 est un grand pas dans cette direction.

L’un des avantages des écoles d’ingénieurs indiennes par rapport à leurs homologues mondiaux est qu’il existe de nombreuses applications de l’ingénierie pour résoudre des défis sociétaux à grande échelle, ce qui n’est peut-être pas le cas de certaines écoles d’ingénieurs mondiales.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.