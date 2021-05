Laisser vax-data conduire la politique: les données doivent informer tout changement vers un régime vax one-shot

Des essais rigoureux sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins chez les enfants sont également nécessaires – alors que le gouvernement répond aux examens du conseil d’administration du deuxième cycle du secondaire.

Le plan du Centre de passer au peigne fin les données issues des efforts de vaccination en cours pour une perspective pouvant aider à affiner sa stratégie de vaccination contre le Covid-19 est, sans aucun doute, le bienvenu. Alors même que l’Inde est aux prises avec la pénurie de vaccins, la plate-forme de suivi des vaccins proposée qui, comme l’a rapporté The Indian Express (IE), sera un outil important pour vérifier le bien-fondé de décisions telles que l’augmentation de l’écart entre les doses de Covishield (sous licence d’AstraZeneca par Serum Institute).

Covishield représente près de 90% des doses de vaccin administrées en Inde jusqu’à présent, et les enjeux sont donc importants pour une grande partie de la population vaccinée (au moins une dose), avec des implications concomitantes pour les risques de propagation dans le pays. Le président du Groupe consultatif technique national sur la vaccination, NK Arora, cité par IE, estime que la plate-forme harmonisera les données de diagnostic, les données vaccinales et les données globales sur la maladie, sur la base desquelles l’Inde évaluera «l’efficacité du vaccin, les réinfections et les tendances à mesure que la couverture vaccinale augmente».

Bien que tard dans la journée – des juridictions telles que le Royaume-Uni disposent déjà d’outils similaires – il s’agit néanmoins d’une évolution importante. La stratégie vaccinale de l’Inde devra évoluer en permanence et les riches données du terrain en constitueront un élément clé. Avec des mutations qui peuvent potentiellement conférer une plus grande infectivité et une plus grande évasion immunitaire au virus, il est urgent d’ajuster les efforts de vaccination en fonction des données sur les infections révolutionnaires, l’efficacité vaccinale réduite, la gravité de l’infection post-immunisation, etc.

Mais, même si le gouvernement cherche à étudier l’efficacité d’une dose unique de Covishield en période de pénurie de vaccins, il ferait bien de garder à l’esprit les conclusions de Public Health England sur l’efficacité d’AstraZeneca contre le double mutant (B1. 617) variante. Comme l’a souligné le Dr K Srinath Reddy de la Public Health Foundation of India dans un article de ce journal (bit.ly/3vF70WF), le vaccin AstraZeneca, avec des mises en garde sur la taille de l’échantillon, a signalé une érosion significative de l’efficacité contre B.1.617. 2, à la fois dans un scénario à une dose et à deux doses, bien que les performances soient meilleures dans ce dernier cas.

S’inspirant de cela, le Dr Reddy avait plaidé en faveur d’un intervalle de dosage plus court pour Covishield en Inde que ce qui est actuellement en place. En effet, alors que le Centre avait cité des données réelles du Royaume-Uni pour étayer sa décision d’intervalle plus long, le Royaume-Uni lui-même a révisé sa directive d’intervalle pour AstraZeneca à une période plus courte qu’auparavant. Bien sûr, on s’attend à ce que le suivi dans le monde réel de l’Inde jette plus de lumière; dans l’intervalle, le gouvernement doit être attentif aux nouvelles données provenant d’autres juridictions tout en redoublant d’efforts pour analyser les variantes en circulation; l’initiative de l’INSACOG, comme ce journal l’a souligné plus tôt, doit être renforcée et ses conclusions prises en compte, au lieu d’être ignorées comme un récent . semblait le suggérer.

Des essais rigoureux sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins chez les enfants sont également nécessaires – alors que le gouvernement répond aux examens du conseil d’administration du deuxième cycle du secondaire. Alors qu’un essai de Covaxin chez des enfants de 2 à 18 ans doit démarrer prochainement, le gouvernement devra rassembler autant de candidats-vaccins que possible pour protéger la santé des enfants. Il doit maintenant faire en sorte que les vaccins approuvés dans les juridictions développées pour une utilisation sur les enfants aient des essais de transition ici, d’autant plus que certains vaccins candidats ont clairement indiqué que leurs négociations d’approvisionnement, le cas échéant, se feront uniquement avec le Centre.

