Laisser Verstappen par immédiatement la clé de la victoire en France · .

Sergio Perez a déclaré que son coéquipier n’aurait peut-être pas remporté le Grand Prix de France s’il ne l’avait pas laissé passer immédiatement lorsque les deux hommes se sont rencontrés en piste pendant la course.

Red Bull a fait venir Max Verstappen de la tête pour un arrêt supplémentaire au stand afin de se prémunir contre la menace de Mercedes essayant de les attaquer en utilisant une stratégie à deux arrêts. Verstappen est sorti des stands derrière son coéquipier, mais Perez n’a pas tardé à le laisser passer.

“Il est important de toujours livrer à votre maximum et pour l’équipe également”, a déclaré Perez. « Je savais que Max arrivait et il était essentiel pour lui de ne pas perdre de temps sur la piste.

“Aussi pour moi – parce qu’il était sur une stratégie différente donc j’allais le laisser passer – mais il était essentiel que nous perdions tous les deux le moins de temps possible sur la piste.”

Verstappen n’a pas perdu de temps pour dépasser son coéquipier. Cela s’est finalement avéré critique, car il n’a rattrapé et dépassé le leader de la course Lewis Hamilton que dans l’avant-dernier tour.

“En fin de compte, j’ai perdu environ une seconde et demie dans ce tour, Max n’a rien perdu, ce qui était bien, à la fin une seconde ou deux peuvent faire une énorme différence pour l’équipe”, a déclaré Perez. « Donc, en fin de compte, je suis ici pour faire de mon mieux, mais cela profite également à l’équipe.

“Je pense que Max aurait fait la même chose pour moi si c’était l’inverse, donc je ne vois aucune raison de le faire différemment que de maximiser le plein potentiel de l’équipe.”

La course du week-end dernier était la septième de Perez depuis qu’il a rejoint Red Bull. Verstappen a déclaré qu’il était un « excellent coéquipier » jusqu’à présent.

« Tout se passe très bien. Bien sûr, je connaissais Checo avant, mais pas en tant que coéquipier donc bien sûr c’est un peu différent. Mais je pense que jusqu’à présent, ça a été super et pouvoir maintenant travailler ensemble en amont pour obtenir les meilleurs résultats pour l’équipe est ce que vous voulez.

“Donc, c’est sûr que je voudrais que cela continue. C’est un excellent coéquipier et nous pouvons également nous amuser beaucoup, nous n’avons pas besoin de toujours parler de voitures, de réglages et de tout.

Avoir Perez à ses côtés a aidé l’équipe à se battre contre Mercedes maintenant, elle a une voiture plus compétitive, a ajouté Verstappen.

« Avant nous n’avions pas la voiture pour les combattre, donc on pouvait faire ce qu’on voulait : faire trois arrêts, mettre les pneus arrière sur l’avant, rien ne va changer.

« Maintenant, nous avons la voiture pour vraiment les combattre et bien sûr, il est alors très important d’être là-haut avec deux voitures. Et c’est exactement ce que nous faisons maintenant et Bakou et Paul Ricard. Il sera donc crucial pour les constructeurs également de maintenir ce rythme jusqu’à la fin de l’année.

