La plupart des victoires, la plupart des podiums, de loin le plus de tours menés et pourtant Max Verstappen pourrait encore perdre le titre mondial de cette année contre Lewis Hamilton.

Mais ne parlez pas des chiffres à Helmut Marko.

Le championnat de cette année se résume aux deux dernières courses de cette saison avec Verstappen arrivant sur le nouveau circuit urbain de Djeddah avec huit points d’avance sur son rival Mercedes.

Il y a cinq mois, il semblait que le trophée des pilotes se dirigeait vers Milton Keynes, Verstappen ayant accumulé une avance de 32 points.

Mais avec des chutes consécutives lors des courses britanniques et hongroises, la course au titre est revenue en faveur de Hamilton.

Verstappen, cependant, a mené depuis le Grand Prix de Turquie, d’abord en construisant une avance, puis en la regardant se réduire à huit points, ce qu’elle est aujourd’hui.

Et alors que dans les années passées, on pouvait dire qu’une victoire de plus lui garantirait le titre car une seule fois dans l’histoire, un pilote a remporté 10 courses et n’a pas remporté le championnat – Hamilton en 2016 – ce n’est pas le cas cette saison.

Même si Verstappen gagne en Arabie saoudite, si Hamilton termine dans le top six, la course au titre se poursuivra à Abu Dhabi.

Mais avec huit points d’avance, l’avantage – du moins en ce qui concerne les sommes – appartient toujours à Verstappen.

👀 Max Verstappen sera sacré champion du monde en Arabie saoudite si… #F1 pic.twitter.com/YjvggDMMpZ – Formule 1 (@F1) 22 novembre 2021

Il y a eu beaucoup de commentaires récemment d’experts disant que Verstappen, compte tenu de ses chiffres, devrait déjà avoir le titre dans le sac.

N’en parle pas à Marko.

« S’il vous plaît, laissez-moi tranquille en ce qui concerne les calculs », a-t-il déclaré à OE24.

« Ou devrais-je revenir maintenant avec les 50 points que Max a perdus sans faute de sa part ? »

Le pilote de Mercedes 2022, George Russell, est l’un de ceux surpris que Verstappen n’ait pas encore obtenu la couronne.

Il estime que cela ne fera qu’ajouter plus de pression sur les épaules du Néerlandais avant le Grand Prix d’Arabie saoudite.

Il a déclaré à la chaîne RTBF : « Je suis sûr que Mercedes et Lewis sont probablement plus détendus que Red Bull car pour le moment, c’est le championnat de Red Bull à perdre.

« Il est clair qu’ils ont la voiture la plus rapide cette saison et c’est assez incroyable que Mercedes et Lewis soient toujours dans la lutte car quand on regarde le rythme, Red Bull aurait déjà dû remporter ce championnat.

« Donc, tout peut arriver et tout est très proche. Bien sûr, Red Bull a une voiture plus rapide. Qu’ils gagnent est une autre histoire.