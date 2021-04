Laissez la poussière se déposer avant de prendre une position dans le stock CLOV

Au moment où j’écris ceci, des parts de Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV) sont en train de bouillonner énormément. Le volume quotidien moyen des actions CLOV est d’environ 20 millions d’actions, mais dans l’après-midi du 19 avril, il a dépassé 167 millions d’actions et ce n’est pas encore fait pour la journée.

Source: Shutterstock

Le prix du stock tourne également. À un moment donné, il était tombé à 9,17 $ pour une perte quotidienne importante, mais il a également atteint un sommet de 10,57 $ pour un gain énorme mais temporaire.

De toute évidence, l’action CLOV n’est pas pour les timides ou les averses au risque. Même si vous pensez que vous pouvez gérer la mauvaise action des prix, je ne recommanderais pas de prendre une position importante dans celui-ci.

Donc, si vous êtes prêt à monter cet étalon indompté – et à plonger tête la première dans le monde étrange des courtes pressions – je vous invite à risquer votre précieuse santé mentale et (mais pas trop de votre capital) alors que nous essayons d’analyser Clover Santé.

La trame de fond de CLOV Stock

Reprenons notre souffle maintenant et rembobinons un peu. En octobre 2020, Clover Health a annoncé son intention de devenir publique via une fusion avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) Capital social Hedosophia Holdings III.

Cette société a été négociée sous forme d’actions IPOC, mais ce n’est plus le cas. Maintenant, nous avons «CLOV stock» à sa place. Comme vous le savez peut-être, Social Capital Hedosophia Holdings III a été sponsorisé par le désormais célèbre Chamath Palihapitiya.

Il est parfois connu comme le roi du SPAC car il en a dirigé pas moins de six. Et c’était l’un des plus grands SPAC de Palihapitiya à ce jour, car Clover Health était évalué à 3,7 milliards de dollars au moment de la fusion.

Les actions CLOV / IPOC se négociaient à près de 10 $ avant l’annonce de la fusion d’octobre. Le cours de l’action après l’annonce de la fusion a toutefois évolué rapidement plus tard dans l’année.

Le 4 janvier, l’action a atteint un sommet de 52 semaines à 17,45 $. Ensuite, un tirage de plusieurs mois a commencé, le prix de l’action plongeant dans les 7 $ un certain nombre de fois.

Innocent ou coupable?

Pas plus tard que le 15 avril, le stock de CLOV n’était que légèrement supérieur à 7 $. Au cours des séances de négociation suivantes, cependant, les acheteurs et les vendeurs se sont livrés à une lutte acharnée.

Que se passe-t-il ici exactement? Ce n’est pas comme si Clover Health était un véhicule électrique brûlant ou une entreprise de biotechnologie.

En effet, l’entreprise semble plutôt rassurée à première vue. Pour le dire en termes simplifiés, Clover Health se spécialise dans la fourniture de plans de santé Medicare Advantage.

Principalement, la société propose une assurance aux personnes âgées via la plate-forme logicielle de Clover Health, connue sous le nom de Clover Assistant.

Cela semble assez innocent, non? Il est difficile d’imaginer que quiconque s’opposerait à ce que fait Cover Health.

Mais bien sûr, les regards peuvent être trompeurs. Ainsi, début février 2021, Recherche Hindenburg a affirmé que Clover Health faisait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice (DOJ). Les affirmations de Hindenburg étaient en effet cinglantes:

«Clover n’a pas révélé que son modèle commercial et son offre logicielle, appelée Clover Assistant, font l’objet d’une enquête active de la part du ministère de la Justice (DOJ), qui enquête sur au moins 12 problèmes allant des pots-de-vin aux pratiques de marketing en passant par des tiers non divulgués. offres.”

Bref pressage dans les travaux?

Les actions effectuant des mouvements massifs sur la base des discussions sur les médias sociaux, même le soupçon d’une courte pression peut faire grimper les volumes de négociation et les cours des actions.

C’est très probablement ce qui se passe avec le stock CLOV ces derniers temps. Je n’essaierai même pas de prédire comment les accusations de Hindenburg se dérouleront, et le buzz de courte durée entourant l’action CLOV ne fait que compliquer la situation.

Les utilisateurs de Reddit auraient discuté de Clover Health parce que la société d’analyse Partenaires S3 a apparemment déclaré que le pourcentage court du flottant des actions de Clover est de 144,73%.

C’est un petit intérêt sérieux, à supposer que ce soit réel. Sur le marché actuel, cependant, peu importe ce qui est réel et ce qui ne l’est plus.

Comme vous vous en doutez de nos jours, les incendies ont été alimentés par des discussions sur les réseaux sociaux comme cet extrait de tweet de @ACInvestorBlog: «$ CLOV ce niveau 144% d’intérêt court est le CARBURANT parfait pour un MASSIVE SHORT SQUEEZE comme $ GME…. . 144% EST FOU. “

Je vous laisserai vérifier si vous êtes enclin à le faire. Ou mieux encore, laissez les puces tomber où elles peuvent et reconsidérez Clover Health lorsque le marché est prêt à évaluer sa valeur réelle en tant qu’entreprise.

La ligne de fond

Franchement, vous n’avez rien à faire avec le stock CLOV pour le moment. Il y a des moments pour profiter de la folie de Wall Street, mais ce n’est pas l’un d’entre eux.

Au lieu de cela, vous pouvez mettre celui-ci sur votre liste de surveillance et y revenir plus tard. Je pense que Clover Health est probablement une très bonne entreprise – si cela compte en 2021.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.