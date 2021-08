Laissez la règle Astro Elements vous guider vers votre ensemble de lingerie parfait

Trouver de la lingerie jolie et flatteuse peut être difficile, alors pourquoi ne pas laisser les stars vous servir de personal shopper ? Le zodiaque est divisé en quatre éléments – le feu, la terre, l’air et l’eau – qui correspondent à différentes expressions énergétiques. Comme tout astrologue vous le dira, ces éléments révèlent un aperçu inestimable de votre personnalité, de vos préférences et (bien sûr!) de votre style. Surtout quand il s’agit de lingerie, les éléments sont un excellent moyen de trouver un look boudoir que vous adorerez.

Pour trouver le match cosmique pour chaque style et chaque forme, nous nous tournons vers les experts en lingerie d’Adore Me, la marque en ligne de lingerie et de vêtements de détente qui propose certaines des plus jolies et des tailles comprises (nous parlons de bonnets AI, les gens !) des trucs là-bas. Des ensembles sans effort sexy dans lesquels vous voudrez vivre 24h/24 et 7j/7 aux ensembles magnifiquement détaillés qui correspondent totalement à votre style, chaque pièce de lingerie Adore Me est conçue pour être parfaitement ajustée. Lisez ci-dessous pour trouver le style d’inspiration cosmique qui vous convient.

FEU

L’énergie du feu est vibrante et vivace. Les signes de feu—Bélier, Lion et Sagittaire— Je suis animé par la passion. Ces signes n’ont pas peur de se laisser aller à n’importe quel fan de leur flamme. Les décors dramatiques sont essentiels pour ces flammes fougueuses; il s’agit de faire une déclaration!

TERRE

Pratique et logique, l’énergie terrestre est ancrée dans la réalité. Ces signes se concentrent sur le monde tangible et toutes ses offres abondantes. Les signes de terre—Taureau, Vierge et Capricorne— Je suis guidé par le confort. Les ensembles sans effort sexy sont le choix parfait pour ces chéris au naturel.

AIR

L’énergie de l’air se tisse de manière transparente entre les éléments, chargeant chacun d’un magnétisme dynamique. Les signes aériens—Gémeaux, Balance et Verseau—Sont innovants, excentriques et expérimentaux. En matière de lingerie, elles n’ont pas peur de s’amuser un peu. Les formes ludiques et les touches de couleur sont idéales pour les enseignes aériennes créatives.

TOILETTE

L’énergie de l’eau est définie par des émotions profondes, des dons extrasensoriels et des pouvoirs psychiques. Les signes d’eau—Cancer, Scorpion et Poissons— Surfez sur les vagues de l’intuition. Pour ces créatures marines, magie et séduction vont de pair. Des ensembles fantaisistes avec des silhouettes rêveuses et éthérées sont le match parfait pour les sirènes enchantées.

