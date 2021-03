ATTENTION: L’article suivant contient des détails spécifiques sur la fin de Laisse le partir. Sauf si vous avez vu le film ou préférez simplement ne pas avoir peur de SPOILERS, nous vous recommandons de regarder le film avant de continuer

En surface, Thomas Bezucha’s Laisse le partir est une histoire lente et méthodique sur la tentative d’un couple de sauver leur petit-fils d’une famille peu recommandable dans les badlands du Dakota du Nord. George et Margaret Blackeledge, interprétés magistralement par Kevin Costner et Diane Lane, passent une grande partie de l’adaptation du roman de Larry Watson en 2013 à tenter de surmonter la mort de leur fils des années plus tôt tout en acceptant la possibilité de ne plus jamais revoir leur petit-fils, conduisant à une intense et satisfaisante Laisse le partir fin qui laisse beaucoup à l’interprétation.

Quelle est la signification du titre Laisse le partir et à qui s’applique-t-il? Est-ce Jimmy Blackledge, le petit-fils arraché à la vie de ses grands-parents? Est-ce le fils des Blackledges, James? Ou est-ce quelqu’un d’autre entièrement Ci-dessous, nous allons décomposer chacune des différentes façons dont le titre peut être interprété, ce que le cinéaste et l’auteur du roman original ont à dire, ainsi que ce qui se passe dans le Laisse le partir fin.