Laissez le marché proposer une meilleure technologie monétaire

Il y a vingt-cinq ans, à l’aube de la monnaie électronique, le président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, a présenté un document à la conférence du Trésor américain sur « Monnaie électronique et banque : le rôle du gouvernement », où il a fait valoir que l’avenir de la monnaie électronique dépendra de la « flexibilité d’expérimenter sans une large ingérence du gouvernement » du secteur privé. La pandémie de COVID-19 a accéléré le passage du papier-monnaie à l’e-cash. Les gens veulent toujours de l’argent liquide, mais de plus en plus sous forme numérique stockée sur des portefeuilles mobiles plutôt que dans des plis à billets.

