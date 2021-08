“Laissez l’Eau Rouge telle qu’elle est”, dit Hamilton après les chutes · .

Lewis Hamilton a déclaré que le virage Eau Rouge emblématique de Spa devrait rester tel qu’il est malgré les appels à des changements en réponse à une série d’accidents.

Cependant, son rival au championnat, Max Verstappen, s’est félicité des plans du circuit visant à modifier le départ au virage avant la course de l’année prochaine pour améliorer la sécurité.

Le virage à grande vitesse et la montée subséquente à travers Raidillon ont déjà été le théâtre de deux gros accidents ce week-end. Six pilotes de la série W se sont écrasés lors de leur séance de qualification hier. Au cours de la séance de qualification de la F1, Lando Norris s’est lourdement écrasé et a été transporté à l’hôpital pour une radiographie de précaution.

Les pilotes de F1 ont été informés des plans de modifications du circuit l’année prochaine. Alors que le tracé devrait rester inchangé, certaines zones de ruissellement seront modifiées. “Les changements que j’ai vus hier et qui vont se produire à la fin de l’année – donc pour nous l’année prochaine – je pense qu’ils ont l’air très bien”, a déclaré Verstappen.

« C’est un virage très rapide et quand vous le franchissez, tout va bien. Bien sûr, le problème est que lorsque la barrière est si proche et qu’une personne heurte la barrière, il est très facile que la voiture rebondisse sur la piste et sur la ligne de course et vous pouvez ensuite récupérer une autre voiture.

« Si cela se produit un peu plus tard, vous passez la crête, c’est aussi à l’aveugle – je pense que comme c’était le cas lors des 24 Heures de Spa avec les voitures GT3, il y a également eu un énorme accident.

«Je pense qu’avec les changements qui sont apportés, ce sera beaucoup mieux. La course ne sera jamais totalement sûre, tout le monde le sait, mais bien sûr, il y a quelques choses dans ce coin qui peuvent être aidées et ils le font donc je pense que ça va être beaucoup mieux.

Cependant, Hamilton a déclaré que la seule chose qui devrait être changée au virage est la bosse qu’il a développée depuis l’année dernière.

“Je pense qu’ils doivent juste se débarrasser de la bosse et laisser l’Eau Rouge telle qu’elle est”, a déclaré le pilote Mercedes. « Mais ils feront ce qu’ils font. Je ne pense pas qu’ils aient besoin de dépenser de l’argent.

