Laissez les banques du secteur public prendre un virage NUE

RBI semble prendre son temps pour évaluer les nombreuses demandes de licence de New Umbrella Entity (NUE). Compte tenu de l’importance systémique d’une telle entité, il est compréhensible que la banque centrale veuille être approfondie dans son examen minutieux de la demi-douzaine de consortiums qui sont entrés dans la mêlée. En effet, le comité mis en place pour évaluer les candidatures ne peut être pressé de terminer sa tâche car la stabilité financière ne peut être compromise. De plus, il y a des questions sérieuses qui doivent être étudiées. Le premier, bien sûr, est la question primordiale de la sécurité des données – et même du stockage – puisque certains des concurrents seraient des acteurs étrangers. Les points de vue de RBI sur le stockage des données sont bien connus ; il insiste pour que toutes les données soient stockées localement, bien qu’il autorise l’envoi de données hors du pays pendant une période spécifique si elles doivent être traitées ailleurs.

Étant donné que certains des émetteurs de cartes de crédit – Mastercard et American Express – n’ont pas respecté les règles, la banque centrale serait légitimement concernée. Encore une fois, le fait que les nouvelles NUE seraient des entreprises à but lucratif, alors que la National Payments Corporation of India (NPCI) est une organisation à but non lucratif, crée une sorte de conflit puisque les deux fournissent essentiellement l’infrastructure pour un bien public ou un plateforme de paiement.

Alors que le gouvernement a demandé aux prêteurs du secteur public de ne pas soumissionner pour une licence NUE étant donné qu’ils sont actionnaires de NPCI – SBI se serait retiré de l’un des consortiums pour cette raison – il est possible qu’il y ait eu une refonte de cette question . Si oui, ce serait une nouvelle encourageante. S’il s’agit bien de la volonté du gouvernement de promouvoir la numérisation et aussi d’encourager l’innovation technologique, il n’y a aucune raison d’interdire la participation des PSB. En s’associant à des joueurs de classe mondiale, ils pourraient passer au niveau supérieur de technologie qui leur est nécessaire pour rester pertinents. L’argument selon lequel ces prêteurs ne continueraient pas à soutenir NPCI s’ils formaient de nouvelles alliances est faible.

La NPCI a fait un travail énorme – l’UPI s’est avérée être une excellente plate-forme – et il n’y a aucune raison pour que les prêteurs publics ne veuillent pas continuer à peser. Priver les PSB de la possibilité de gagner des parts de marché sur le marché numérique de détail le plus excitant au monde est injuste pour eux et pour les contribuables. Encore une fois, il ne s’agit pas simplement de parts de marché ou d’argent, il s’agit de se tenir au courant de la concurrence dans un environnement technologique en évolution rapide, des apprentissages. Nous devons reconnaître que la plupart de nos PSB sont loin derrière leurs pairs du secteur privé en matière de banque numérique. Les prêteurs de première ligne du secteur privé affirment qu’au moins 25 à 30 % de l’activité est désormais menée par leurs plateformes propriétaires et leurs partenariats avec des sociétés de technologie financière et même SBI ne peut pas se permettre de rester complaisant. En effet, étant donné la portée que les banques publiques ont dans l’arrière-pays, il est logique qu’elles deviennent plus compétentes en numérique et participent à l’innovation. Le gouvernement doit leur permettre de soumissionner pour un NUE.

Même si NPCI continue d’atteindre de nouveaux sommets (les transactions UPI ont franchi 3,5 milliards en août), la concurrence dans l’espace des paiements de détail contribuerait à l’innovation. Espérons que le régulateur trouvera au moins un ou deux candidats dignes d’une licence NUE. Mais sa première et unique priorité doit être la sécurité.

