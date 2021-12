Laissez les conducteurs plus âgés allumer des feux rouges sans obtenir de points | Royaume-Uni | Nouvelles

Le groupe de travail sur les conducteurs âgés soutenu par le gouvernement a appelé les plus de 70 ans à passer un test d’aptitude à conduire lorsqu’ils sont surpris à conduire de manière imprudente, plutôt que de faire face à des points sur leur permis, dans une intervention qui a été saluée par les organisations automobiles. Les conducteurs plus âgés devraient passer des tests oculaires obligatoires lorsqu’ils vont mettre à jour leur permis, a déclaré un groupe d’experts dans le but de réduire le nombre de décès de plus de 70 ans dans les accidents.

Actuellement, la pénalité minimale pour avoir passé un feu rouge est de 3 points et une amende de 100 £ (les points resteront sur le permis de conduire pendant quatre ans).

Des poursuites peuvent être engagées lorsqu’une partie d’un véhicule à moteur franchit la ligne blanche à un feu rouge.

Des peines plus lourdes peuvent être imposées pour refléter des infractions plus graves.

Les propositions du rapport, qui seront examinées par les ministres, indiquent que des essais devraient être mis en place pour évaluer les avantages des tests de condition physique et recommandent qu’un programme déjà en cours dans le Hampshire soit introduit au niveau national.

Les derniers chiffres du ministère des Transports montrent qu’il y a 5,7 millions de personnes en Grande-Bretagne âgées de 70 ans et plus avec un permis de conduire complet, dont 489 centenaires.

L’introduction d’évaluations de l’aptitude à conduire à travers le Royaume-Uni contribuerait à réduire les décès et les blessures graves chez les conducteurs âgés, indique le rapport.

En raison du vieillissement de la population du Royaume-Uni, il a déclaré que des mesures étaient nécessaires pour prévenir un nombre croissant d’accidents.

Steve Gooding, directeur de la Fondation RAC, a déclaré au Daily Telegraph : « Permettre aux conducteurs âgés de rester mobiles est essentiel pour leur bien-être mental et physique, mais la sécurité l’est aussi.

Il a ajouté : « Un système qui aide les gens à combler leurs lacunes plutôt que de simplement les pénaliser pourrait aider à maintenir cet équilibre. »

Parlant de l’expérience des conducteurs plus âgés, il a ajouté : « La plupart des conducteurs plus âgés sont très prudents et autorégulent leur conduite, évitant de voyager la nuit ou aux heures de pointe, par exemple. »

Le rapport a appelé le gouvernement à réduire de moitié le nombre de décès de conducteurs âgés au cours de la prochaine décennie, affirmant qu’ils étaient surreprésentés dans les décès sur les routes.

Cependant, les experts ont déclaré que le pourcentage plus élevé de décès parmi les conducteurs âgés n’était pas dû à «l’inexpérience» souvent à l’origine des accidents de jeunes conducteurs, mais à cause de «la fragilité relative».

Chaque mort et blessure grave sur la route est une tragédie évitable et pourtant, en moyenne, cinq personnes meurent chaque jour sur la route au Royaume-Uni et d’innombrables autres sont gravement blessées.

En 2020, 1 516 personnes ont été tuées sur les routes britanniques, avec 1 460 décès enregistrés en Grande-Bretagne et 56 enregistrés en Irlande du Nord.

Il s’agit d’une baisse significative par rapport aux cinq années précédentes, due en partie aux mesures de confinement imposées en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le nombre de décès sur les routes au Royaume-Uni a plafonné de 2012 à 2019 à environ 1 850 décès par an, soit l’équivalent de cinq par jour, en moyenne.

La tendance relative aux blessures graves est plus difficile à analyser, car la méthode utilisée par la police pour enregistrer la gravité a changé au cours des dernières années.

En tenant compte des changements dans la déclaration, le nombre estimé de blessures graves depuis 2010 a légèrement diminué, bien qu’à un rythme plus lent qu’avant 2010.

Cependant, le chiffre total dépasse encore les 22 000 blessés graves par an, soit l’équivalent d’environ 60 par jour, en moyenne.