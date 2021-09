Laissez les coureurs de Formule 1 de Netflix entrer directement dans votre cœur

Pas de plans ce week-end de la fête du Travail ? Eh bien, préparez-vous à démarrer votre moteur, car nous avons la surveillance excessive qui vous permettra de vous frayer un chemin.

La Formule 1 de Netflix : Drive to Survive – qui offre un regard intime sur les coulisses des pilotes du championnat du monde de Formule 1 – est sans doute l’une des docuseries les plus captivantes de l’histoire récente, révélant les rivalités, couvrant les accidents et plongeant profondément dans la vie personnelle des coureurs.

La série se trouve également être l’une des versions les plus réussies du géant du streaming en ligne, Drive to Survive se classant n ° 1 des émissions de télévision dans le monde en mars après l’arrêt de la saison trois, selon FlixPatrol. Et cela ne montre aucun signe de ralentissement, le tournage de la prochaine saison étant en cours en tant que deux des plus grands rivaux du sport, sept fois champion Lewis Hamilton et challenger Max verstappen, battez-vous pour la victoire au Championnat du monde 2021. (Les vrais fans sont sans doute encore plus excités pour le Toto loup vs. Horner chrétien contenu à venir !)

“C’est assez incroyable, les réactions des gens”, producteur exécutif Paul Martin a déclaré au New York Times la réponse écrasante. “Notre émission ne fonctionne que parce qu’en fait, le sport est un spectacle incroyable. C’est incroyablement dramatique et tendu. Il y a des erreurs et des personnages énormes. Notre émission ne fait que mettre en lumière ce qui est là.”