“Laissez-les dire ce qu’ils veulent, donner un avis est facile et gratuit”

19/06/2021 à 23h30 CEST

La star de la soirée était Álvaro Morata, qui a marqué le premier et unique but de l’équipe espagnole en Eurocup. Cependant, l’attaquant de la Juventus a minimisé ses retrouvailles avec le but. “Mon objectif n’a pas d’importance, je veux toujours gagner et nous ne l’avons pas réussi”, a-t-il déclaré après la fin du match.

L’attaquant a remercié Luis Enrique pour la confiance placée en lui et a envoyé un message dur aux fans, après les critiques reçues pour ses performances. « Si je dois regarder ce que les gens disent maintenant… Qu’ils disent ce qu’ils veulent, nous sommes dans un pays où donner un avis est facile et gratuit & rdquor;, a condamné le ‘7’ d’Espagne, qui a assuré que « Nous avons encore une finale pour être au deuxième tour & rdquor;, en référence au troisième et dernier match que les « Rouges » joueront contre la Slovaquie mercredi prochain (18h00).

Le capitaine de l’équipe espagnole, Jordi Alba (en l’absence de Busquets), a montré sa frustration une fois le match terminé. “Nous sommes foutus. Nous avons essayé jusqu’au bout, mais nous avons manqué un peu de chance & rdquor;, argument. Cependant, il a envoyé un message d’optimisme aux fans assurant que « Nous travaillons bien et nous devons continuer à croire en ce que nous faisons ; si nous gagnons le troisième match, nous serons en & rdquor;.

Pau Torres s’est exprimé dans le même sens, qui a également voulu faire passer un message aux fans. “Le message est de croire, nous dépendons de nous-mêmes. Nous le laissons tous sur le terrain et nous allons faire de notre mieux”, a déclaré le défenseur central de Villarreal, qui a dû combattre Lewandowski, selon lui : “l’un des meilleurs attaquants de toute l’Europe”.