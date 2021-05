Laissez les Juifs hors de l’argument

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux candidats politiques du monde entier, mais particulièrement ici aux États-Unis, tentent de solidifier leurs positions ou d’attaquer leurs opposants en utilisant des références à la persécution juive sous l’Allemagne nazie et aux atrocités provoquées par le génocide racial et sous l’Holocauste.

Les démocrates et les républicains sont coupables de l’utilisation de ces références insensibles. À l’heure actuelle, à l’ère américaine actuelle de discrimination raciale et religieuse, on pourrait penser que les candidats politiques et les experts auraient l’impression que ce type de discours est non seulement tabou et mènera à la fin de leur carrière.

La plus récente victime est la républicaine Marjorie Taylor Greene du 14e district de Géorgie. Greene a suscité l’indignation des libéraux, et beaucoup au sein du GOP avec son dernier exploit comparant l’exigence de masque liée au coronavirus de la Chambre à la façon dont les nazis traitaient les Juifs allemands à l’époque de l’Holocauste.

Lors d’une récente apparition à la télévision, elle a déclaré que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), continuait d’exiger des masques parce que de nombreux républicains de la Chambre n’ont pas dit qu’ils étaient vaccinés, relègeait les membres à être des «citoyens de seconde zone», comme les Juifs allemands.

«Vous savez, nous pouvons regarder en arrière à une époque de l’histoire où les gens devaient porter une étoile d’or, et ils étaient traités comme des citoyens de seconde zone – à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz en Allemagne nazie. », A déclaré Green. «Et c’est exactement le type d’abus dont parle Nancy Pelosi.»

Le 25 mai, Greene s’est adressée à Twitter pour doubler sa comparaison du traitement des Juifs par les nazis avec les politiques et restrictions libérales actuelles du COVID.

Les employés vaccinés reçoivent un logo de vaccination, tout comme les juifs forcés par les nazis à porter une étoile en or. Les passeports de vaccins et les mandats de masques créent de la discrimination contre les personnes non vulnérables qui font confiance à leur système immunitaire contre un virus qui peut survivre à 99 %.https: //t.co/6X6VNolcA7 – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

Greene a-t-elle tort dans sa formulation?

Qualifier un adversaire de «pire qu’Hitler» ou dire qu’une politique est «comme l’Allemagne nazie» n’est pas nouveau. Alors pourquoi est-il si répandu? Dans un rapport publié en 2017 par la BBC, selon la Ligue américaine anti-diffamation (ADL), la réponse est simplement qu’il s’agit de «l’événement historique le plus disponible illustrant le bien contre le mal».

Tout le monde aime avoir raison et déteste avoir tort. En outre, en particulier les politiciens, les gens aiment utiliser des images dans leurs descriptions de politiques, en particulier dans leurs attaques contre leurs rivaux. Mais «des comparaisons mal placées banalisent cette tragédie unique dans l’histoire de l’humanité», déclare le directeur national de l’ADL, Jonathan Greenblatt, «en particulier lorsque des personnalités publiques invoquent l’Holocauste pour marquer des points politiques».

Les politiciens ne sont pas les seuls à aimer utiliser les références nazies. Aujourd’hui, les membres de la gauche adorent utiliser des déclarations radicales contre le Parti républicain, les qualifiant de membres de l’Alt-Right ou des néo-nazis.

Certains libéraux bruyants utilisent même des références nazies lorsqu’ils attaquent des membres de leur parti ou de leur cause. En 2020, l’hôte de MSNBC Hardball, Chris Matthews, s’est excusé pour sa remarque lors de la couverture du caucus du Nevada. Il a comparé l’incapacité des démocrates de l’establishment à arrêter Bernie Sanders aux vains espoirs de la France contre l’invasion allemande en 1940. Un mois plus tard, Matthews a démissionné du réseau après que des déclarations supplémentaires et sexistes aient fait surface.

Mais en ce qui concerne les récentes déclarations du représentant Greene, les démocrates n’ont pas une jambe sur laquelle se tenir, car eux aussi ont l’habitude d’utiliser la tragédie de l’Holocauste pour servir leurs intérêts. En 2019, deux démocrates de la Chambre ont invoqué les actions d’Hitler en Allemagne et le traitement des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 1920 pour mettre en garde contre la direction dans laquelle les États-Unis se dirigent. Tous deux ont déclaré que la présidence de Donald Trump représentait une menace sans précédent pour la démocratie.

Le whip de la Chambre James Clyburn (D-SC), en mars 2020, a déclaré à NBC News: «Adolf Hitler a été élu chancelier de l’Allemagne. Et il a commencé à discréditer les institutions au point que les gens y ont adhéré », a déclaré le membre du Congrès de Caroline du Sud, selon NBC. «Personne ne l’aurait cru maintenant. Mais des croix gammées étaient accrochées dans les églises de toute l’Allemagne. Nous ferions mieux d’être très prudents.

Le collègue de Clyburn, le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler (D-NY), a commenté lors d’une mairie mardi soir à New York. Il a comparé la rhétorique de Trump envers les immigrants à la propagande contre les juifs.

Selon Nadler, «c’est le même type de propagande que nous avons entendu dans les années 1920 et la Première Guerre mondiale contre les Juifs. «Les juifs sont des bolcheviks. Les juifs sont des voleurs. Les juifs sont violents »- c’était la propagande. Et, nous étions que contre les Irlandais au début. Maintenant, nous l’entendons contre les immigrants de cette génération – et c’est tout aussi faux maintenant.

Indépendamment de l’appartenance à un parti politique, les seules personnes affectées négativement par l’utilisation continue de cette utilisation inutile d’images et de récits sont les membres de la foi juive, dont les morts et la famille ont subi des atrocités insupportables aux mains d’Hitler et de ses acolytes.

Pourquoi les Juifs et la cible continue, le message fouetté et le sujet brûlant vend-ils le titre de l’histoire? Certains humains sont consumés par la haine, tellement en fait, qu’ils utilisent la haine de quelqu’un comme Hitler et son Troisième Reich et tentent de jeter l’agression, le doute et la honte sur les autres parce qu’ils sont en désaccord avec leurs politiques politiques. Je suis ici pour dire, laissez les Juifs tranquilles; ils ont assez souffert. Le peuple américain et ses politiciens politiques représentatifs sont-ils si faibles d’esprit qu’ils ne pourraient pas évoquer une autre référence offensive – une référence qui n’a pas ébranlé les esprits et les âmes des plus de 6 millions de personnes perdues dans les chambres à gaz et le génocide?

