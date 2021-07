Laissez tomber Kalvin Phillips et il est temps de libérer Jack Grealish

Aujourd’hui, il est de moindre valeur pour un groupe important de commerçants. Mais pour les autres investisseurs qui envisagent Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) un peu différemment, le stock CLNE peut avoir quelque chose de plus sous le capot à plus long terme. Regardons ce qui se passe hors et sur le graphique des prix de […] More