Écrivant pour The Telegraph, Amanda Milling, coprésidente du Parti conservateur, a déclaré que les conservateurs devraient travailler dur pour regagner la confiance des électeurs.

Elle a écrit : « Je ne doute pas que le résultat de jeudi soit un coup de semonce et nous écoutons.

« Et en tant que coprésident, je veillerai à ce que nous tirions les leçons de cette campagne.

“Au cours des semaines et des mois à venir, nous ferons le point sur ce qui s’est passé à Chesham et Amersham et examinerons comment nous pouvons regagner la confiance des électeurs là-bas.”

Le résultat des élections partielles à Chesham et Amersham a été un bouleversement majeur pour les conservateurs qui détiennent le siège depuis sa création en 1974.

La candidate de Lib Dem, Sarah Green, a annihilé sa compétition conservatrice avec une majorité de plus de 8 000 voix.

Le chef du parti, Ed Davey, a salué la victoire comme une « énorme victoire » pour les libéraux-démocrates.

Il a déclaré: «On nous a dit qu’il était impossible pour un parti de battre les conservateurs ici dans le Buckinghamshire.

Les ministres du Cabinet ont averti que ce dernier résultat des élections était un « vote de protestation classique » pour attirer l’attention du gouvernement.

Un conseiller d’un ministre du Cabinet a également déclaré au Telegraph : « Les gens pensent que le gouvernement est tout au sujet du mur rouge – ‘Comment cela va-t-il jouer dans les sièges du mur rouge, à quoi pense le mur rouge ?’

« Alors que le mur rouge est en fait très petit. Ce n’est pas le plus gros morceau de notre base.

Un autre conseiller a ajouté que «les électeurs traditionnellement conservateurs» se sentaient négligés par l’accent mis par le Premier ministre sur les électeurs travaillistes lors des élections partielles du Super jeudi du mois dernier.

Il a averti que les électeurs “ont l’impression que nous ne sommes pas de leur côté”.