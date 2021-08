in

14/08/2021 à 23:09 CEST

Marc Zapater

Le Amsterdam Ajax, dirigé par Avoir une sorcière, a écrasé un perdu Nimègue (5-0) à ses débuts en championnat.

AJX

JNI

Ajax

Stelenbourg ; Mazraoui, Bois, Lisandro (Rensch 58′), Aveugle ; Edson (Jensen 76′), Gravenberch ; Berghuis, Klaassen (Labyade 76′), Tadic (Neres 58′), et Haller.

Nimègue

Branderhorst ; Van Rooij, Marquez, Odenthal, Karouani ; Schöne (Vet 80′), Propper; Okita (Bronkhorst 79′), Duelund, Mattsson (Barreto 25′) ; et Brujin (Akman 66′).

Buts

1-0 M.6 Haller, 2-0 M.10 Mazraoui, 3-0 M.16 Van Rooij (PP), 4-0 M.20 Tadic, 5-0 M.39 Tadic.

Arbitre

Bas Nijhuis. Il n’a réprimandé aucun joueur.

Incidents

Match correspondant à la première journée de l’Eredivisie disputé à la Johan Cruijff Arena.

Ils n’ont eu besoin que de 40 minutes du premier temps réglementaire pour endosser une « main » aux visiteurs et clôturer le match. De plus, l’équipe formée par Rogier Meijer a vu son équipe aller 4-0 au tableau d’affichage avec seulement 20 minutes de jeu. Haller, Mazraoui, Van Rooij à sa porte et Tadic doublement, ils étaient chargés de mettre « la cerise sur le gâteau ».

Déjà en seconde mi-temps, les actuels champions d’Eredivisie ont mis un pied sur le frein, avec une seconde mi-temps également dominée par les locaux mais clémente envers le rival, coulé par la première moitié du Tà Hag.

Les de Meijer Ils ont moins d’une semaine pour rebondir après ce résultat difficile, où ils accueilleront le PEC Zwolle à domicile vendredi. D’autre part, l’équipe d’Amsterdam visitera le FC Twente dimanche et dirigera l’Eredivisie pour le moment.