L’Ajax d’Erik ten Hag, imparable

24/09/2021 à 16h00 CEST

L’actuel leader de l’Eredivisie, l’Ajax Amsterdam d’Erik ten Hag, est l’une des équipes les plus dévastatrices du football européen aujourd’hui : ils totalisent six victoires lors de leurs sept premiers matches officiels. et c’est l’un des rares clubs qui ne sait toujours pas ce que c’est que de perdre en ce début de saison 2021/22.

Les Hollandais, qui ils ont déjà remporté le championnat la saison dernière avec un peu de mou, ils sont les grands favoris du championnat pour maintenir l’hégémonie et le grand départ le réaffirme : cinq victoires, 16 points sur 18 possibles, 27 buts en faveur et un seul contre.

+26 – L’Ajax a marqué 27 buts et n’a encaissé qu’une seule fois lors des six premiers matchs de cette saison d’Eredivisie, la meilleure différence de buts jamais enregistrée après six matches de championnat. Mettre à jour. #FORAJA https://t.co/G27W042VaJ – OptaJohan (@OptaJohan) 21 septembre 2021

L’équipe de Ten Hag a atteint le record de buts du PSV lors de la saison 1999/00, avec également 27 buts au cours des six premières journées de l’Eredivisie.. Le meilleur buteur de l’équipe, Sébastien Haller, enregistre un total de cinq dans le tournoi régulier et quatre autres dans la compétition continentale maximale et le tireur maximal dans les deux compétitions.

Une équipe audacieuse et confiante

L’Ajax Amsterdam est l’une des équipes qui joue le meilleur football de tout le continent. Avec une moyenne d’âge de 25,6 ans, le deuxième plus expérimenté de la compétition néerlandaise, les hommes d’Erik ten Hag ont de grands noms : Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Davy Klaasen, Dusan Tadic ou Sébastien Haller, entre autres.

Demi-finaliste de la Ligue des champions en 2019 et champion de cinq des neuf dernières éditions de l’Eredivisie, Amsterdam est l’une des équipes les plus offensives du football continental. Son audace et sa confiance sont la clé pour dominer le football néerlandais.