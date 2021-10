L’Ajax et Dortmund se rencontrent pour la tête

18/10/2021 à 21h00 CEST

Fans d’Isaac

La Johan Cruyff Arena accueillera un match que son mentor aurait sûrement aimé. L’Ajax et le Borussia Dortmund se rencontreront dans un match dans lequel les deux équipes se chercheront certifier de bons sentiments des deux premiers jours, au cours desquels les deux ont battu le Sporting et le Besiktas.

Haller et Haaland

Peu d’équipes en Europe ont deux références offensives aussi claires que l’Ajax et le Borussia Dortmund.

Les habitants s’accrochent à la pleine forme de Sébastien Haller, qui n’a pas pu être engagé la saison dernière dans les compétitions européennes, et qui a fait ses débuts dans cette édition de la Ligue des champions avec un poker de but contre le Sporting Clube de Portugal.

Devant, il aura le ‘9’ pour qui toute l’Europe soupire, le Norvégien Erling haaland. Ce sera un nouvelle opportunité pour le jeune attaquant de Dortmund de se montrer dans la compétition la plus prestigieuse du Vieux Continent.

Beaucoup de talent

Derrière eux, le talent est aussi en abondance. Erik Ten Hag pourrait aligner un ligne de trois milieux de terrain, avec les extrémités changées de jambe : le talentueux gaucher Berghuis à droite, l’électrique Antoine à gauche, et Tadic accrochage. Côté visite, Marco Rose pourrait se former avec les Allemands Brandt et Reus, en plus de l’habileté Thorgan danger.

Les deux équipes arrivent à la rencontre dans une bonne dynamique : les Néerlandais avec quatre victoires consécutives, et Dortmund avec trois victoires au cours des quatre dernières réunions.

Dans la section des victimes, Ten Hag récupère le centre de Klaiber, mais perd le gardien Stekelenburg. Rose ne pourra sûrement pas compter sur Morey et Raphaël Guerreiro.