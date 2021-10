Lajon Witherspoon de Sevendust a encore quelques sessions d’écriture de chansons à faire pour son premier album solo

SEVENDUST leader Cuillère à soupe de Lajon a parlé à Fusion de Détroit WRIF station de radio sur l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement de son premier album solo de longue date. Il a dit : « Je recommencerai à écrire après ça [SEVENDUST] visiter. J’ai encore quelques sessions que je veux faire, quelques personnes avec qui j’aimerais écrire. Et je prends mon temps dessus. C’est marrant. C’est exitant. Je vais sortir une autre chanson probablement dans un mois environ et laisser certaines personnes commencer à le ressentir un peu. »

La plupart des premières séances de Cuillère BlancheLP solo de ‘s ont été supervisés par RA‘s Daniel « Sahaj » Ticotin.

En janvier dernier, Lajon a sorti un single solo, une reprise de la chanteuse britannique Jacob banquesla chanson de 2017 « Fumer à la chaîne ».

En septembre 2020, Lajon Raconté Parler de métal que travailler sur son LP solo a été amusant. « Je n’ai eu aucune pression », a-t-il déclaré. « Ce n’a pas été quelque chose qui, ‘Oh, je dois faire ça.’ C’est quelque chose que j’ai fait moi-même.

« J’ai travaillé avec un ami très proche, Sahaj, [who] est le chanteur du groupe RA, ce que je pense que beaucoup de gens savent », a-t-il poursuivi. « [He’s] un ami et un artiste incroyable, et nous écrivons bien ensemble. »

Interrogé sur la direction musicale de son matériel solo, Lajon a déclaré: « Vous pouvez être sur l’avenue et traîner avec mes trucs en solo. C’est du rock. C’est un peu lourd, mais je pense que cela se rapproche plus d’un bluesy, soul, plus radio friendly… Je ne dis pas SEVENDUST n’est pas adapté à la radio, mais je pense que c’est plus adapté à la radio… Je ne sais pas. C’est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mélodie. C’est cool. »

Cuillère Blanche a sorti le single solo « Chanson d’amour » en 2017.

SEVENDUSTle 13e album studio de , « Sang & Pierre », est sorti en octobre 2020 via Hausse des records. La suite de 2018 « Tout ce que je vois, c’est la guerre » a de nouveau été suivi à Studio Barbaresa à Gotha en Floride avec le producteur Michael « Elvis » Baskette, qui a déjà travaillé avec MODIFIER LE PONT et SABRER, entre autres.



