L’ajout de réserves d’or à partir de 2018 aidera la notation souveraine de l’Inde (étude IIM-A)

Les données ont été comparées aux informations sur les stocks d’or des banques centrales obtenues à partir de la base de données du World Gold Council, a-t-il ajouté. (Image représentative)

L’ajout de réserves d’or par la RBI à partir de 2018 aidera la notation souveraine de l’Inde, selon une étude de l’Indian Institute of Management-Ahmedabad publiée vendredi. des niveaux élevés de réserves d’or de la banque centrale ont un impact important sur la réduction du risque de crédit souverain de ce pays sur les marchés internationaux.

“Dans le scénario actuel, les résultats semblent donc avoir des implications positives pour l’Inde”, a déclaré l’étude du doctorant Sawan Rathi et des professeurs Sanket Mohapatra et Arvind Sahay. 48 pays avancés et émergents sur une période de 20 ans, de 2000 à 2020 pour mesurer le risque de défaut de l’économie, selon un communiqué.

Les données ont été comparées aux informations sur les stocks d’or des banques centrales obtenues à partir de la base de données du World Gold Council, a-t-il ajouté. « En 2020, Moody’s a abaissé la note souveraine de l’Inde à Baa3, soulignant sa faible position budgétaire comme la principale cause de restriction de crédit. Les résultats de cette étude transnationale suggèrent que des réserves d’or plus élevées de la banque centrale peuvent aider à endiguer une nouvelle détérioration et soutenir les notations de crédit de pays comme l’Inde », a déclaré Sahay, qui préside le centre.

Mohapatra a déclaré qu’il y avait eu une augmentation générale des réserves d’or de la RBI depuis 2018, et a ajouté que ces réserves sont connues pour aider à la diversification des réserves internationales globales et peuvent augmenter les rendements en cas de taux d’intérêt internationaux extrêmement bas ou négatifs.

“Notre étude montre qu’ils peuvent également avoir un impact positif sur la solvabilité souveraine, en particulier en période de volatilité des marchés financiers et d’épisodes de crise”, a déclaré Mohapatra. sur l’or jouant le rôle d’agent stabilisateur de la position extérieure de l’Inde.