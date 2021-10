L’ajout le plus controversé de Netflix est maintenant diffusé avant Halloween

Octobre est là, et Netflix ne perd pas de temps à stocker sa bibliothèque pleine de titres effrayants parfaits pour toutes ces listes de frénésie d’Halloween. Alors que le streamer continue de supprimer des titres de sa gamme Netflix et Chills, le dernier ajout est entouré de nombreux bavardages grâce à son histoire comme l’un des films d’horreur les pires et les plus controversés de tous les temps. Le vendredi 1er octobre, Netflix a rendu The Devil Inside disponible en streaming.

Faisant ses débuts au cinéma en 2012, The Devil Inside est réalisé par William Brent Bell et met en vedette Fernanda Andrade, Simon Quarterman, Evan Helmuth et Suzan Crowley. Le film d’horreur surnaturel en images trouvées documente l’histoire d’Isabella Rossi, dont la mère Maria a assassiné trois personnes 20 ans auparavant. Dans un effort pour découvrir la vérité, Isabella se rend dans un hôpital italien pour aliénés criminels, où elle participe à une série d’exorcismes pour déterminer si sa mère est possédée. Bien que l’intrigue du film lui-même ne semble pas trop controversée, c’est la fin du film qui a suscité beaucoup d’indignation et cimenté l’infamie de The Devil Inside. Lorsque les cinéphiles se sont rendus au cinéma, The Devil Inside s’est terminé brusquement par une lecture de la carte de titre : “Les faits entourant l’affaire Rossi ne sont toujours pas résolus. Pour plus d’informations sur l’enquête en cours, visitez www.TheRossiFiles.com.”

La fin du film, en particulier la décision de mettre fin au film en dirigeant les téléspectateurs vers un site Web où se trouvait apparemment le reste du film, a suscité de nombreuses controverses. Un article de Slate à l’époque disait : « Est-ce que The Devil Inside a la pire fin de l’histoire du cinéma ? Richard Propes a écrit pour TheIndependentCritic.com que “la pire partie du film est sa fin, une fin qui ne sera certainement pas révélée ici mais qui est tellement décevante”. Le film n’a finalement obtenu qu’une note de 5% au tomatemètre de la part des critiques sur Rotten Tomatoes, et encore plus choquant était sa note F de Cinemascore, une note rare attribuée uniquement à 21 films.

Abordant la fin controversée du film dans une interview avec le podcast The Movie Crypt, Bell a expliqué que le président de Paramount craignait que le public ne soit confus avec la fin originale et a suggéré : « Et si nous mettions une carte à la fin du film qui dit : « Allez sur ce site Web », puis ce sont essentiellement les suppléments DVD sur ce site Web ? » Bell a déclaré qu’« aucun de nous n’a regardé comme si le film n’était pas terminé et vous devez aller le regarder pour comprendre le reste. c’était juste des extras de DVD, des scènes coupées, c’était juste en plus.” Il a ajouté: “Quand c’était un choix audacieux de terminer le film comme ça, mais ensuite de dire que cela donnait une mauvaise impression et que les gens l’ont mal pris. Si nous l’avions mis à la fin du générique, cela aurait probablement été un non-problème, cette partie de celui-ci, et cela aurait juste été une fin audacieuse. “

Malgré sa mauvaise réception et sa note F, The Devil Inside s’est avéré au moins assez réussi. Le film a dominé le box-office son week-end d’ouverture, poussant Mission: Impossible – Ghost Protocol hors de la première place, qu’il occupait depuis trois semaines. C’était aussi le troisième meilleur week-end d’ouverture après Cloverfield et l’édition spéciale Star Wars à l’époque. Bien qu’il ait chuté dans les semaines suivantes, The Devil Inside a tout de même réussi à générer plus de 101 millions de dollars. Bien sûr, vous pouvez peser sur le film en appuyant sur play sur Netflix, où The Devil Inside est désormais disponible en streaming. Restez à l’écoute de PopCulture pour les dernières mises à jour en streaming !