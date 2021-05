L’ajustement des règles de l’aile “Bendy” nous coûtera une fortune, prévient Vasseur · .

De nouveaux tests pour empêcher les équipes d’utiliser des ailes arrière «flexibles» augmenteront considérablement les coûts, a averti le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur.

Les tests de rigidité des ailes arrière deviendront plus stricts après le Grand Prix d’Azerbaïdjan en réponse à des images montrant des ailes arrière de certaines équipes se déformant à grande vitesse. Vasseur s’est dit «contrarié» par cette décision car elle obligera son équipe à développer de nouvelles ailes arrière.

«L’introduction d’un nouveau test est une chose différente, mais changer la valeur du test, ce n’est pas du tout juste», a-t-il déclaré. «Le métier des ingénieurs en F1 et des concepteurs est de concevoir des pièces à la limite de la réglementation. Si vous modifiez un règlement au cours de la saison, vous devrez concevoir de nouvelles pièces et les équipes qui disent qu’elles ne seront pas affectées, c’est une blague.

«Nous nous battons tous pour essayer d’économiser de l’argent», a-t-il ajouté. “[We] parler pour réduire une personne sur la bonne voie et puis nous avons ce genre de choses. Ce n’est qu’une blague.

Certaines équipes rivales ont affirmé que l’introduction tardive du test désavantagerait ceux dont les ailes sont déjà conformes aux règles. Mais Vasseur est convaincu que toutes les équipes devront changer leurs conceptions.

«Cela affectera tout le monde car à la fin de la journée, nous avions le règlement et même si certaines équipes ne sont pas d’accord parce qu’elles ne veulent pas divulguer leur propre match, à la fin de la journée, nous avions un règlement avec le déformation maximale et la charge et je pense que nous ne sommes pas plus malins que les autres.

«Tout le monde s’en tenait à la limite et la FIA a décidé de changer les limites. C’est un peu surprenant, ils ont changé la charge et la déformation au cours de la saison.

«Ce n’est pas l’introduction d’un nouveau test ou d’une nouvelle façon de faire le test, c’est qu’ils ont changé la valeur et c’est pour moi la première fois que je me souviens que nous voyons quelque chose comme ça. Si vous êtes la limite, si vous avez fait du bon travail, vous devez produire de nouvelles ailes.

«Nous aurons le temps de le faire, mais cela nous coûtera une fortune», a-t-il ajouté.

Vasseur doute que le changement fasse une différence significative dans les performances des voitures. «Ce sera marginal car nous avons fait un back-to-back [test] plusieurs fois et la différence n’était pas énorme. »

