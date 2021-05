LaKeith Stanfield rejoint le chat du club juif après la réaction de l’antisémitisme ⋆ .

Twitter

*LaKeith Stanfield a répondu aux réactions négatives suscitées par la modération d’une salle Clubhouse dans laquelle les utilisateurs se seraient livrés à une rhétorique antisémite. Nous avons déjà rapporté que bien que l’acteur lui-même n’ait jamais rien dit de haineux à propos du peuple juif, il a quand même attiré l’attention pour ne pas avoir interrompu la conversation.

Par Complexe, Stanfield a servi de modérateur lors d’une discussion sur Clubhouse mercredi soir dernier, au cours de laquelle les participants auraient comparé les Juifs aux satanistes et aux termites. Selon le Daily Beast, Stanfield n’a jamais rien dit d’antisémite, mais après avoir été critiqué pour avoir rejoint le chat, il est apparu dans une autre session du Clubhouse animée par un panel d’éducateurs juifs et a répondu aux réactions négatives qu’il a reçues.

«Cela fait un couple fou de 48 heures», a déclaré Stanfield. «J’ai été dans quelques pièces où beaucoup de merde a été discutée et discutée, des états émotionnels très exacerbés. Cela a été très instructif et intéressant pour moi, je n’ai jamais vraiment su que ce débat existait de cette manière sur l’identité, les origines du judaïsme dans la judéité, et combien d’interprétations différentes il y a des choses différentes, qu’il s’agisse ou non d’une religion et d’une ethno-religion. ou ce que c’est une race de foi.

Après que The Daily Beast ait accusé Stanfield de «flirter avec l’antisémitisme», il a répondu sur Instagram dans un message supprimé depuis: «Ils essaieront toujours de vous discréditer et de vous attaquer… futile», a écrit Stanfield sous-titré une photo, «thinkin en dehors de la boîte ont un coût. “

Il a également posté de longues excuses «inconditionnelles» pour ne pas avoir quitté la conversation du Clubhouse.

«Je m’excuse inconditionnellement pour ce qui s’est passé dans ce salon de discussion et pour avoir permis ma présence là-bas pour donner une tribune au discours de haine», a-t-il écrit vendredi. «Je ne suis pas un antisémite et je ne cautionne aucune des croyances discutées dans ce salon de discussion.»

«Hier, je suis entré dans une salle de chat en ligne sur Clubhouse sur les enseignements de Louis Farrakhan. Lorsque les participants de la salle m’ont remarqué, j’ai été rapidement nommé modérateur de cette salle », a déclaré Stanfield. «À un moment donné au cours du dialogue, la discussion a pris une tournure très négative lorsque plusieurs utilisateurs ont fait des déclarations antisémites odieuses et à ce moment-là, j’aurais dû soit mettre fin à la discussion, soit m’en retirer complètement.»

Sa déclaration sur Instagram a poursuivi: «Je condamne les discours de haine et les opinions discriminatoires de toutes sortes. Je m’excuse inconditionnellement pour ce qui s’est passé dans cette salle de discussion et pour avoir permis ma présence là-bas pour donner une plate-forme pour le discours de haine. Je ne suis pas antisémite et je ne cautionne aucune des croyances évoquées dans ce salon de discussion. “

