Lakers, 3 autres équipes poussent fort pour Myles Turner Trade

Les Indiana Pacers ont une fiche de 15-25 sur l’année et occupent le 13e rang de la Conférence Est.

À toutes fins utiles, leur saison est terminée.

Plutôt que de constituer un candidat légitime aux séries éliminatoires, l’attention du front office s’est maintenant déplacée vers le déchargement des actifs et la garantie d’un rendement maximal dans toute transaction potentielle.

Un joueur qui est presque certainement traité avant la date limite des échanges NBA de février est le grand homme Myles Turner.

Selon Shams Charania de ., quatre équipes font un sérieux effort pour le service de Turner.

Ces équipes : les Los Angeles Lakers, les Charlotte Hornets, les New York Knicks et les Dallas Mavericks.

« Les équipes rivales de la NBA intensifient les conversations avec les Pacers impliquant le gardien Caris LeVert et le centre Myles Turner », a-t-il écrit.

« Les Mavericks et les Knicks expriment leur intérêt pour le trading pour Turner, ont déclaré des sources. Les Lakers et les Hornets ont également manifesté un certain intérêt pour Turner, ont ajouté des sources. »

Ce n’est pas la première fois que LA est liée à Turner. Cela s’est également produit il y a quelques semaines, mais rien n’a finalement abouti. Idem avec les Knicks. Il sera intéressant de voir si quelque chose change cette fois-ci.

Les Hornets sont évidemment aux prises avec les retombées de leur drame de groupie, mais Charlotte serait également une solution intéressante pour Turner.

La combinaison de Luka Doncic et Turner sur les Mavs semble intrigante en théorie, tout comme le tandem de Doncic et Kristaps Porzingis. Et nous savons tous comment cette union s’est finalement terminée.

D’une manière ou d’une autre, Turner est en mouvement. Les Pacers ont clairement indiqué leur prix demandé, et il ne reste plus qu’à savoir qui peut le respecter.

Sera-ce l’un des Lakers, Knicks, Hornets ou Mavericks ? Le temps nous le dira.

