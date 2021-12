Lakers d’Angeles contre les Timberwolves du Minnesota

Ne manquez pas ce soir, 17 décembre, le match numéro 30 de la série régulière du Laquiers des anges avant l’ensemble de Loups des bois du Minnesota dans la NBA.

Les Los Angeles Lakers (16-13) affrontent les Minnesota Timberwolves (13-15) au Target Center.

Heure du jeu : 22 h 00 HNE / 19 h 00 HNP le vendredi 17 décembre

Télévision : ESPN

Liste active des Lakers :

DeAndre Jordan, LeBron James, Kent Bazemore, Malik Monk, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Russell Westbrook, Trevor Ariza, Rajon Rondo, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker, Avery Bradley, Isaiah Thomas, Austin Reaves, Kendrick Nunn, Anthony Davis

Joueurs blessés des Lakers :

LeBron James (Au jour le jour – Core) : Les Lakers ont classé James comme PROBABLE pour le match de vendredi (17 décembre) contre les Timberwolves.

Malik Monk (Out – Protocoles de santé et de sécurité): Les Lakers ont placé Monk dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Russell Westbrook (Out – Protocoles de santé et de sécurité): Les Lakers ont placé Westbrook dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Trevor Ariza (Away – Cheville) : Les Lakers ont annoncé que F Trevor Ariza a subi une opération à la cheville droite et sera réévalué dans huit semaines.

Dwight Howard (Away – Health and Safety Protocols) : Les Lakers ont placé Howard dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Talen Horton-Tucker (Sortie – Protocoles de santé et de sécurité): Les Lakers ont placé Horton-Tucker dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Avery Bradley (Sortie – Protocoles de santé et de sécurité): Les Lakers ont placé Bradley dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Kendrick Nunn (Off Knee): L’entraîneur des Lakers Frank Vogel a déclaré que Nunn ne serait pas de retour dans les trois prochaines semaines.

Anthony Davis (au jour le jour – Genou) : Les Lakers ont classé Davis comme PROBABLE pour le match de vendredi (17 décembre) contre les Timberwolves.

Liste des Timberwolves actifs :

Jarred Vanderbilt, Josh Okogie, Prince Taurean, Nathan Knight, Jaylen Nowell, Naz Reid, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns, Jordan McLaughlin, Jake Layman, Anthony Edwards, Malik Beasley, D ‘Angelo Russell

Joueurs blessés des Timberwolves :

Rien