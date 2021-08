Lakers de Los Angeles : le dernier train de Russell Westbrook

Après onze ans à Oklahoma City Thunder, où il est devenu plus qu’un joueur, une sorte de roi soleil après le départ traumatisant de Kevin Durant en 2016, Russell Westbrook a traversé trois équipes en trois ans, la mobilisation improbable d’un contrat qui entraîne une prolongation de 205 millions de dollars alors que la vraie valeur de Westbrook en tant que superstar est de plus en plus remise en question. Sa rencontre aux Houston Rockets avec James Harden a mal tourné, et aux Washington Wizards, elle n’a duré qu’une saison. Les Lakers sont sortis de nulle part et bang, la NBA est entrée en crise.

Dans un parcours très compliqué, dévasté par les blessures et épuisé mentalement par le peu de repos entre les saisons que le calendrier pandémique imposait, les Lakers sont passés du titre en 2020 à chuter au premier tour des playoffs. Ils cherchaient donc un hit pour le troisième projet LeBron James-Anthony Davis. Le temps presse car LeBron aura 37 ans en décembre, lors de ce qui sera sa dix-neuvième saison en NBA.

Le hall LeBron

Les Lakers avaient failli clore une opération dans laquelle ils allaient faire avec le tireur Buddy Hield, mais c’est LeBron lui-même qui a fait pression pour l’option Westbrook. Probablement parce qu’il sait mieux que quiconque que la NBA est, après tout, une League of Stars. Les Lakers ont donc ignoré les calculs de risque et ont formé un grand trio aussi atomique que difficile à évaluer par ajustement : LeBron, Davs et le Westbrook de plus en plus inclassable. Une turbine de puissance incessante, un seul acteur de production et un formidable meneur de jeu. Mais aussi un vétéran de 32 ans avec un physique qui n’est pas ce qu’il était et avec une prise de décision très discutable. Surtout lorsqu’il gère ses tirs extérieurs erratiques.

Théoriquement, LeBron et Davis ont besoin de lanceurs à leurs côtés.. Mais les Lakers pensent que les vertus de Westbrook sont si puissantes que l’épreuve, bien que risquée, en vaut la peine. L’entraîneur Frank Vogel parle de « sacrifice » et de « travail » pour constituer une équipe qui, c’est sûr, dynamisera les transitions rapides. Et Westbrook lui-même a assuré dans sa présentation qu'”ils trouveront un moyen” de faire fonctionner l’équipe. C’est, en fait, son dernier train dans le grand niveau compétitif, son opportunité d’être champion. Pour revenir sur une finale NBA qu’il n’a foulée qu’une seule fois, en 2012. Il a déjà plu.

“Je ne m’habitue pas à l’idée”

Westbrook peut transformer son récit et son héritage … ou l’endommager pour de bon. C’est votre pari sur le retour : “Je n’arrive toujours pas à m’y habituer. Je viens de Los Angeles, j’ai grandi en étant fan des Lakers, essayant de sauter les cours pour aller à la célébration de leur titre…», a-t-il assuré en débarquant à Hollywood. Né à Long Beach, il s’est également inscrit à l’UCLA, où il n’a pas pu réaliser le projet de jouer avec sa meilleure amie, Khlecey Barrs III, pour laquelle il porte le logo KB3 sur un bracelet et on the Barrs est mort en jouant au basket, le sport qui donne désormais cette dernière belle opportunité à un joueur qui a un MVP et a été all-star neuf fois, deux meilleurs buteurs et trois meilleurs assistants de la NBA. un seul en plus d’Oscar Robertson capable d’en faire la moyenne sur une saison pleine (sur trois de suite, en fait : 2016-19) Un séisme dans les succès et les erreurs. Alors ce projet pharaonique des Lakers 2021-22 sera une réussite pour l’histoire ou une catastrophe titanesque. Un non est plus idéal pour Westbrook que de s’accrocher à un surnom qui lui vient maintenant mieux que jamais : Why Not. Pourquoi pas.