Lakers de Los Angeles : le plan de Frank Vogel avec Russell Westbrook

Les Lakers de Los Angeles ont misé une grande partie de leurs chances de gagner le ring lors de la saison 2021/22 qui Russell Westbrook peut s’adapter à une équipe qui jusqu’à présent était faite sur mesure pour LeBron James et Anthony Davis. Westbrook est un joueur imparable, mais pour générer son jeu, il doit avoir beaucoup de ballon dans les mains. Sans cela, c’est médiocre. Il ne bouge pas correctement et il n’a pas un bon tir extérieur. Ainsi, il est difficile de faire coïncider la balle avec James Lebron et Anthony Davis.

On pourrait penser qu’il pourrait profiter des moments où LeBron est sur le banc pour développer son jeu, mais comme on l’a vu lors du match d’ouverture de la saison contre les Warriors, Anthony Davis aime jouer avec un meneur comme Rajon Rondo qui lui fournit des balles. Donc, avec LeBron, la balle va à LeBron et avec AD, la balle va à Rondo. Westbrook n’a plus grand-chose à faire, il n’aura donc pas d’autre choix que de s’adapter pour réussir.

Ainsi, il y a beaucoup de travail devant Westbrook, mais surtout pour l’entraîneur Frank Vogel, qui est chargé d’essayer de tout faire fonctionner. Westbrook est l’un des meilleurs buteurs de la NBA, mais presque tous ses paniers ont à voir avec l’attaque de la jante, très peu avec la génération de ses tirs extérieurs, et encore moins avec le catch-and-shoot (recevoir et tirer directement). Maintenant, Vogel semble vouloir essayer d’amener Westbrook à tirer plus en premier. Il a un « feu vert » de son entraîneur, même si, au vu de ses statistiques, on suppose qu’il ne pourra pas non plus passer :

2016/17 – 35% 2017/18 – 34% 2018/19 – 32% 2019/20 – 29% 2020/21 – 36% (moyenne de deux tirs par match)

Feu vert ou pas trop ?

Nous partons du principe que l’intention de Vogel’s est d’encourager Russell Westbrook à lancer un peu plus et à gagner un peu plus en confiance, mais pas à en abuser non plus. Il est vrai que si les tirs commencent à entrer en lui, il pourra permettre la création d’espaces qui génèrent de nouvelles options offensives pour les Lakers. Nous verrons comment se déroule la saison. Pour l’instant, patience. Cela vient de commencer.