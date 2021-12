LAKERS: Russell Westbrook est à un niveau « spectaculaire ».

La star des Lakers de Los Angeles (Russell Westbrook) Il est à son meilleur avec l’équipe depuis son arrivée. Face aux blessures, à la période d’adaptation et à l’incohérence de l’équipe, la performance de Westbrook a été l’une des meilleures impressions pour l’équipe et ses fans.

Au cours des 6 derniers matchs, ce sont les statistiques de la « Brodie » Russell Westbrook :

26 points, 10 passes, 9 rebonds 31 points, 10 passes, 13 rebonds 20 points, 5 passes, 7 rebonds 29 points, 11 passes, 10 rebonds 25 points, 9 passes, 6 rebonds 23 points, 6 passes, 5 rebonds

Cela indique qu’au cours des 6 derniers matchs, il a une moyenne de :

25,7 points par match 8,3 rebonds par match 8,5 passes décisives par match 1,3 interceptions par match 49,5% sur les paniers

En cette saison, il se retrouve comme le « Leader » en triple double par match avec 5, suivi de son ami et ex-coéquipier James Harden avec 3.

Garde ça là pour moi ! ?? Russell Westbrook est en mission 😤 #LakeShow pic.twitter.com/vppBi36mPi – NBA Latam (@NBALatam) 22 novembre 2021

Le 27 novembre, il est devenu une équipe avec Lebron James dans la première paire qui fait 25 points et 10 passes décisives (chacun) dans le même match depuis le 3 novembre 1978 lorsque Kareem Abdul-Jabbar et Norm Nixon l’ont fait dans le même match.

Sa grande énergie et le grand cœur qu’il met dans chaque match ont aidé les Lakers à faire plusieurs « retours » jusqu’à présent cette saison, hier soir contre Sacramento, il avait 8 points face au 3e quart et après la mi-temps est entré » attaque » et a marqué plus de 10 pts au troisième quart pour que les Lakers en profitent.