Lakers – Soleils | Le « trolling » de Crowder à LeBron

La série austère entre les Lakers et les Suns a vu des épisodes de pics continus entre les joueurs des deux équipes. LeBron James et Crowder ont été dans presque chaque moment de plus grande tension ou confrontation. Le joueur des Suns n’a pas voulu manquer l’occasion de se moquer de la star de Los Angeles lorsque le match nul a été décidé.

Alors qu’il ne restait qu’un peu plus de 30 secondes, Crowder a pris sa revanche sur scène en imitant une célèbre publicité de LeBron dans laquelle il dansait la salsa. L’image est vraiment frappante. Puis il s’est enfui, comme LeBron l’a fait dans le match 3, et a été expulsé.