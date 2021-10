Lakers tonitruants ridicules

À un moment donné, vous cessez d’avoir le bénéfice du doute et devez transpirer à partir de là pour récupérer votre crédit. Pour ces Lakers 2021-22, une expérience dont le jugement nous occupera une bonne partie de la saison, ce match pourrait être ce point. Est 123-115 à OKC, ce soir, le Thunder a remporté son premier match après quatre défaites et ils sont revenus d’un déficit de 26 points pour la première fois de leur histoire.

Comme ça en a l’air, voici comment c’était : les Lakers menaient 19-41 après le premier quart et 44-70 à 3:28 à la mi-temps. Contre l’une des pires équipes de l’histoire récente de la NBA (ou sans la récente), un très long Thunder en reconstruction, qui a été tabassé depuis une saison et un peu et met en piste un mélange douteux de talents trop jeunes et de joueurs qui bordent le niveau NBA. Contre cela, et avec un +26, il n’y a aucune excuse. Ni les blessés : LeBron James (deux matchs de suite sans jouer, encore la cheville la saison dernière…), ni ceux qui manquent encore (Ariza, Horton-Tucker, Ellington, Nunn…). C’est vrai contre d’autres rivaux, à un autre niveau de demande, dans des matchs qui se compliquent. Avec Russell Westbrook et Anthony Davis sur la bonne voie, une équipe devrait gagner à Oklahoma City presque toujours et toujours, toujours, avec un +26 près de la pause. Mais ce fut une nuit embarrassante, de honte. Une démonstration que les choses n’avancent pas malgré les deux victoires consécutives, toutes deux très souffrantes (Grizzlies et Spurs) et avec des options à perdre jusqu’au bout.

Les Lakers peuvent devenir rapides dans cette équipe. Chaque saison, il y en a une que personne ne voudrait être. Mais quelqu’un l’est, et si vous ne faites pas attention, vous finissez par être vous. ETCelui qui n’a pas de chimie, celui qui n’a que des noms, celui qui perd de différentes manières tandis que d’autres se contentent de rivaliser. Certains avec plus et d’autres avec moins, chacun au mieux de ses capacités. Mais avec fierté et professionnalisme. Ce que les Lakers ont laissé dans les vestiaires dans un match regrettable et haineux : 41-23 au troisième quart, voir pour y croire, et 97-95 avant un dernier quart-temps dans lequel les Angelenos n’ont marqué que 20 points, enchaînant les défaites et serrant seulement quand ils se voyaient avec de l’eau autour du cou. Ils ont donc transformé un -8 en un 116-115, simplement parce que les Thunder sont des experts en matière de défaite.

Et ils ont fait de leur mieux pour perdre, mais ce n’était pas suffisant contre un perdant plus efficace. Premier, cette défense de Frank Vogel qui faisait peur pendant deux ans et maintenant c’est une mauvaise blague il a regardé Josh Giddey frapper un panier facile à Favors (118-115). Puis vint la farce finale, la dérision durement gagnée. Alors que le Thunder perdait des ballons sans passer son champ, trois triples sont apparus de nulle part pour égaliser, trois, tous ratés et deux avec des ballons aériens. Westbrook, Monk, Carmelo. Et une dernière expulsion de Westbrook car, hélas, il était agacé que Bazley ait clôturé le match avec un dunk à la dernière minute. L’orgueil qu’il n’avait pas eu à gagner, l’orgueil incompris.

Anthony Davis avait 30 points et 8 rebonds mais n’a pas dominé un match qu’il aurait à dominer. Et Westbrook a laissé toute l’expérience Westbrook, le pack premium : un quadruple-double avec 20 points, 14 rebonds, 13 passes décisives… et 10 défaites, certaines liées de manière incompréhensible au dernier trimestre, alors que ce qui semblait être un miracle est devenu réalité. C’était une gêne pour une équipe sans esprit, sans courage, sans idées et sans défense extérieure, jusqu’ici une marque de fabrique et maintenant un grotesque (Green, Caruso, Caldwell-Pope sont partis…). Une nuit d’horreur, dont la défaite était la seule fin méritée. Tout le reste, dans cette poussée finale, aurait été injuste. Les dieux du basket souriaient à celui qui, avec tous ses défauts et ses misères, faisait au moins honte au torero.

Le Thunder a gagné, et pour eux, c’est une nouvelle et un motif de célébration. Ce ne sera pas long. Et ils ont montré qu’ils ont des osiers, parce qu’ils en ont. Le problème est que ces osiers jouent tous ensemble et que, contre ceux qui sont dans le présent et non dans ce futur qui si souvent n’arrive jamais, a un coût. Mais au moins il y aura des nuits comme ça : Shai Gilgeous-Alexander a joué un magnifique troisième quart (17 de ses 27 points avec 9 rebonds et 5 passes décisives) où sa finesse contrastait avec l’insouciance insensée d’un rival infâme. Josh Giddey, numéro 6 au dernier repêchage, a disputé son meilleur match de la saison : 18 points et 10 passes décisives avec quasiment aucune erreur et avec une lecture chirurgicale de la (risible) défense des Lakers. Très bien, avec Bazley et Dort qui mettent de l’énergie et Favors apporte un professionnalisme dans les zones qui est bien pour une équipe trop jeune, trop décousue.

Voilà pour les Lakers : d’un +26 qui indiquait une troisième victoire d’affilée et le premier instant d’une certaine placidité du parcours à une catastrophe dantesque, une chute à fond, à fond. Nous avons déjà vu le combat Howard contre Davis, la blessure de LeBron et l’éjection de l’outsider de Westbrook. Tout cela en cinq matchs dans lesquels ce que nous n’avons pas vu, pas encore, c’est un aperçu de cette équipe qui pourrait être redoutable. Et ça en ce moment, parce que ce n’est pas, ce n’est même pas une équipe. Ils devraient commencer par là de toute façon.