Lakers vs Clippers Expert Picks, cotes, paris prop, prédiction ⋆ 10z viral

Dans le jeu vedette de cette ardoise de Pâques de la NBA, les Lakers de Los Angeles affrontent les Clippers de Los Angeles sur ABC. Il s’agit du deuxième de trois affrontements entre ces équipes au cours de cette saison NBA raccourcie. L’aperçu des choix de paris Lakers vs Clippers NBA trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et pronostics NBA disponibles.

Aperçu des paris NBA: choix, cotes et tendances des paris aujourd’hui

Informations sur le jeu Lakers vs Clippers

Los Angeles Lakers (31-18, 15-7 à l’extérieur) vs. Los Angeles Clippers (32-18, 17-8 à domicile)

Date: Dimanche 4 avril 2021

Temps: 15 h 30 HNE

Lieu: STAPLES Center – Los Angeles, Californie.

Couverture: abc

Les Lakers ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, ce qui sonne bien. Cependant, les victoires sont venues contre les Kings, Magic et Cavaliers. André Drummond a fait ses débuts avec Laker puis s’est immédiatement blessé. Kyle Kuzma a de nouveau été invité à intensifier le dernier match, marquant un sommet de 30 points contre les Kings. Aujourd’hui, Awesemo projette que Kuzma marque moins de 20 points. Dennis Schroder a marqué entre 17 et 24 points dans chacun des cinq derniers matchs, et Awesemo le projette de le faire à nouveau, tout en menant les Lakers aux points.

Les Clippers ont perdu des matchs consécutifs à domicile après avoir fait exploser les Bucks le match précédent. Paul George a eu une absence il y a deux matchs, mais il est revenu au dernier match pour jouer 32 minutes. Awesemo pense qu’il est prêt à repartir aujourd’hui, le projetant pendant près de 35 minutes. Bien qu’il soit trop tôt pour le dire complètement, il est possible que le commerce des Clippers Lou Williams était une erreur. Ils ont maintenant marqué moins de 100 points lors de trois de leurs cinq derniers matchs, y compris les défaites consécutives. George est incohérent en tant que buteur, ce qui signifie Kawhi Leonard est trop souvent responsable du succès offensif de l’équipe.

Lakers vs Clippers Paris Picks NBA + NBA Odds Shopping

En utilisant l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Lakers vs Clippers sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 12 h HNE le 4 avril, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus à jour.

Cotes NBA: Moneyline

Lakers: (+475) – SugarHouse, DraftKings Clippers: (-556) – PointsBet

Cotes NBA: propagation

Lakers: +11 (-110) – SugarHouse, BetMGM, DraftKings Clippers: -10,5 (-110) – FanDuel, PointsBet, William Hill

Cotes NBA: Total de points

Plus de: 211 (-110) – FanDuel, William Hill Moins de: 212 (-110) – SugarHouse, PointsBet, DraftKings Lakers vs Clippers Tendances des paris NBA Les Lakers ont une fiche de 2-6 contre l’écart (ATS) lors de leurs huit derniers matchs. Le total a touché le dessous dans chacun des cinq derniers matchs des Lakers. Les Clippers ont une fiche de 6-2 CÉP à leurs huit derniers matchs. Le total a touché le dessous dans quatre des cinq derniers matchs des Clippers contre les Lakers. Prédiction Lakers vs Clippers

Il s’agit d’un large écart à couvrir pour une équipe qui n’a même pas un avantage sur le terrain. En plus de cela, personne d’autre que Kawhi Leonard n’est digne de confiance pour marquer pour les Clippers, alors que les Lakers ont quelques acteurs plus capables de participer. Montrezl Harrell aura également probablement un peu d’énergie supplémentaire sur le banc face à son ancienne équipe. Alors que les Clippers devraient gagner ce jeu, ils ne gagneront probablement pas avec des points à deux chiffres. Cela devrait être un match serré et peu marqué.

Prédiction: Lakers +11

