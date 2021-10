Lakers vs Suns : la revanche des derniers Play-Offs

NBA : Lakers contre les Suns

Les Lakers Il n’a pas suffi que Davis et LeBron aient dépassé les trente points pour contenir Stephen Curry et ses garçons et maintenant ils reçoivent la visite de quelques Phoenix Suns qui sont un os. L’équipe dirigée par Chris Paul combine l’une des meilleures attaques de la compétition avec plusieurs défenseurs qui peuvent arrêter la production de n’importe qui. La presse de Los Angeles a déjà critiqué l’équipe après le premier affrontement, se concentrant sur un Westbrook qui n’a pas eu beaucoup de chance lors de son premier jour dans son nouveau bureau.

Le jeu est pair et les cotes ne nous laissent pas voir un favori clair avec les deux concurrents citant leurs victoires respectives en désaccord [1.88]. Nous pensons cependant que les Jaunes devraient réagir face à leur public et à un adversaire qui leur a déjà causé un grand désarroi la saison dernière en les faisant sortir des séries éliminatoires. Il est également clair pour nous qu’en NBA avec peu de possessions par match, parier qu’il y aura plus de 223 points dans cet affrontement est un cheval gagnant pour [1.88].

Comme nous considérons les Lakers comme des favoris pour le simple fait de jouer à domicile et de ne pas manquer de respect à un homme comme LeBron James, nous pensons qu’une victoire de huit points ou plus en désaccord [3.40] C’est une très belle opportunité qu’il ne faut pas manquer. On entrevoit que les Angelenos ne seront pas la catastrophe organisationnelle du premier match et que la passe supplémentaire sera plus sollicitée avec de vrais spécialistes comme Rondo ou Carmelo Anthony.

Enfin, nous aimons un combiné que nous propose Betfair qui consiste en une victoire pour les Lakers et qu’il y a plus de 219,5 points dans le match en désaccord [3.00]. N’oubliez pas qu’avec Betfair, vous pouvez regarder ce match et toute la NBA que vous voulez en direct gratuitement dans notre application. Profitons d’une belle saison de la meilleure ligue de basket au monde.