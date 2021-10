Ce match nul s’était déjà joué au printemps, les Lakers remportant le nouveau « play-in » qui se jouera également l’année prochaine. Westbrook arrive pour commencer à rompre et Davis et James Ils joueront au début, mais les Angelenos sont au courant de l’infirmerie et qu’ils n’ont pas gagné de match en pré-saison. Le test que les Warriors vont lui faire, toujours sans Wiseman et Thompson, ça va être très intéressant.

