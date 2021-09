Lakeyah annonce un nouveau projet avec DJ Drama et partage la vidéo d’une nouvelle chanson : regardez

Le rappeur de Milwaukee Lakeyah sort un nouveau projet Gangsta Grillz avec DJ Drama. Le long métrage, intitulé My Time, sortira le 24 septembre (via Quality Control). Ci-dessous, regardez le clip du nouveau single « 313-414 », mettant en vedette Tee Grizzley de Detroit. (313 est l’indicatif régional de Detroit et 414 est celui de Milwaukee.) De plus, consultez la liste des chansons et la couverture de l’album, qui célèbre les champions de la ville natale de Lakeyah, les Milwaukee Bucks.

Lakeyah a sorti ses débuts en contrôle qualité In Due Time plus tôt cette année. Également plus tôt en 2020, DJ Drama a collaboré avec Tyler, le créateur de Call Me If You Get Lost.

Lisez « An Introduction to Milwaukee’s Fast-Emerging Rap Scene » d’Alphonse Pierre sur le Pitch.

Mon temps:

01 Sortez votre esprit

02 Raison

03 GOAT Talk

04 En personne [ft. OG Parker and Tyga]

05 coups de feu tirés

06 313-414 [ft. Tee Grizzley]

07 Chèque [ft. Moneybagg Yo]

08 Une lettre pour vous

09 Bouleversé [ft. Bankroll Freddie]

10 Étape 1

11 M’aimer