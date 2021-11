Lakhimpur Kheri : SC reconstitue le SIT, comprend 3 agents IPS

Même le gouvernement UP avait accepté la nomination du juge à la retraite.

Pour assurer « la transparence, l’équité et l’impartialité absolue de l’enquête, la Cour suprême a nommé mercredi l’ancien juge de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana, le juge Rakesh Kumar Jain, pour surveiller l’enquête en cours sur les décès et les violences qui ont eu lieu à Lakhimpur Kheri le 3 octobre.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a également demandé au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’inclure trois officiers supérieurs de l’IPS – SB Shirodkar, Deepinder Singh et Padmaja Chauhan – en tant qu’équipe d’enquête spéciale (SIT) « comprenant principalement des policiers de niveau intermédiaire/subordonné officiers postés dans le district de Lakhimpur Kheri ».

« Malgré leur engagement perçu et leur sincérité dans la conduite de l’enquête, il peut toujours y avoir des soupçons latents quant à l’équité et à l’indépendance d’une telle enquête », ont déclaré les juges, ajoutant qu’ils entendraient l’affaire après le dépôt de l’acte d’accusation. et un rapport est reçu du juge à la retraite.

Il enjoignait également au SIT de tout mettre en œuvre pour conclure l’enquête dans les meilleurs délais. Dans son ordonnance, les juges ont déclaré : « Nous estimons opportun de reconstituer le SIT ci-après pour préserver la foi et la confiance des personnes dans l’administration pénale de la justice. De plus, pour assurer une justice pleine et entière aux victimes d’actes criminels, nous sommes enclins à ordonner que l’enquête en cours soit surveillée par un juge de la Haute Cour à la retraite, qui lui aussi n’a peut-être pas ses racines dans l’Uttar Pradesh.

Le juge Jain a été nommé alors que le tribunal suprême exprimait sa confiance décroissante quant au sort de l’enquête menée par la police. Même le gouvernement UP avait accepté la nomination du juge à la retraite.

« L’enquête ne se déroule pas comme nous l’espérions… Nous sommes ici pour veiller à ce qu’une enquête appropriée ait lieu. Il est nécessaire de nommer un juge à la retraite de la Haute Cour pour le surveiller sans parti pris », avait déclaré le CJI lors d’une audience précédente.

Huit personnes, dont quatre agriculteurs et un journaliste, ont été tuées le 3 octobre lors d’une manifestation d’agriculteurs dans le district de Lakhimpur Kheri, dans l’Uttar Pradesh. Un SUV, appartenant prétendument au ministre d’État de l’Union chargé des affaires intérieures, les a écrasés. 13 personnes, dont le principal suspect Ashish Mishra, ont jusqu’à présent été arrêtées dans cette affaire. Ashish a été arrêté après que le tribunal suprême a renversé le gouvernement de l’UP en raison du retard pris dans l’arrestation de l’accusé. La plus haute juridiction avait donné suite à une lettre de pétition envoyée par les avocats Shiv Kumar Tripathi et CS Panda qui demandaient une enquête du CBI sur l’affaire.

