Lakhimpur: SC propose de nommer un juge à la retraite d’un autre HC pour surveiller l’enquête

Le tribunal suprême a déclaré qu’il semblait que les preuves étaient recueillies dans l’affaire de lynchage pour protéger un accusé en particulier, faisant allusion au fils du ministre de l’Union Ajay Mishra.

Critiquant la police de l’Uttar Pradesh pour son enquête sur les violences de Lakhimpur Kheri au cours desquelles huit personnes, dont quatre agriculteurs et un journaliste local, ont été tuées, la Cour suprême a proposé lundi de nommer un ancien juge de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana pour surveiller la enquête en cours pour « lui insuffler indépendance, équité et impartialité ».

Exprimant sa déception face à un rapport de situation déposé par le gouvernement de l’Uttar Pradesh sur les violences qui ont éclaté le 3 octobre à Lakhimpur Kheri, une magistrature dirigée par le juge en chef NV Ramana a déclaré qu’il n’y avait rien dans le rapport de situation autre que le gouvernement déclarant que plus de témoins avaient été examinée dans l’affaire. « Cela ne se passe pas comme nous l’espérions », a-t-il déclaré.

Le tribunal suprême a déclaré qu’il semblait que les preuves étaient recueillies dans l’affaire de lynchage pour protéger un accusé en particulier, faisant allusion au fils du ministre de l’Union Ajay Mishra.

« Pour s’assurer qu’il n’y a pas de confusion de preuves dans l’affaire, nous sommes enclins à nommer un ancien juge d’une autre haute cour pour surveiller l’enquête dans l’affaire », a déclaré le tribunal et a suggéré les noms du juge Rakesh Kumar Jain (retraité ) ou le juge Ranjit Singh (à la retraite) du Pendjab et l’Haryana HC supervisent l’enquête en cours », a déclaré la Chambre comprenant également les juges Surya Kant et Hima Kohli lors de la publication de l’affaire pour une nouvelle audience vendredi.

« Nous ne sommes pas convaincus que votre commission judiciaire d’État puisse superviser cela », a déclaré la magistrature. Le gouvernement de l’UP avait nommé le juge à la retraite d’Allahabad HC, le juge Pradeep Kumar Srivastava, à la tête de la commission judiciaire après l’incident.

Au cours de l’audience, le tribunal a également appelé la police d’État, demandant pourquoi les téléphones portables de tous les accusés de l’incident n’avaient pas été saisis jusqu’à présent, à l’exception de celui de l’accusé principal Mishra. « Est-ce que d’autres accusés n’ont pas utilisé de téléphones portables », a demandé la magistrature, affirmant que le rythme de l’enquête n’était pas à la hauteur des attentes.

L’avocat principal Harish Salve, représentant le gouvernement de l’Uttar Pradesh, a demandé du temps pour prendre des instructions sur la suggestion du tribunal concernant la nomination d’un juge. Le gouvernement de l’État a également informé le SC que le journaliste local, Raman Kashyap, n’avait pas été tué par les agriculteurs, mais qu’il était décédé après avoir été écrasé par le véhicule incriminé impliqué dans l’incident. « Il y a des connotations politiques à tout ce qui se passe », a déclaré Salve.

Huit personnes, dont quatre agriculteurs et un journaliste, ont été tuées le 3 octobre lors d’une manifestation d’agriculteurs dans le district de Lakhimpur Kheri, dans l’Uttar Pradesh. Un SUV, appartenant prétendument au ministre d’État à l’intérieur de l’Union, les a écrasés. 13 personnes, dont le principal suspect Ashish Mishra, ont jusqu’à présent été arrêtées dans cette affaire.

Ashish a été arrêté après que le tribunal suprême a renversé le gouvernement de l’UP en raison du retard pris dans l’arrestation de l’accusé. La plus haute juridiction avait donné suite à une lettre de pétition envoyée par les avocats Shiv Kumar Tripathi et CS Panda qui demandaient une enquête du CBI sur l’affaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.