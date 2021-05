Lakshadweep Latest News Today: Le projet de loi de l’administrateur Praful Patel entraîne des troubles sur le territoire insulaire

Praful Patel a également été chargé de Lakshadweep en décembre de l’année dernière.

La tentative de l’administrateur de Lakshadweep, Praful Patel, d’inaugurer des «réformes» dans le territoire insulaire a uni deux pôles d’opposition, dont le CPI (M) et le Congrès en signe de protestation. Patel est le fer de lance d’une proposition qui comprend une interdiction du bœuf, la disqualification des candidats au sondage panchayat avec plus de deux enfants, une loi anti-goonda et la création d’une autorité de développement avec le pouvoir d’acquérir des terres à des fins de développement, entre autres.

Frappant Patel, le Ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a déclaré hier que les actions de l’Administrateur posaient un sérieux défi à la culture et à la vie des habitants de Lakshadweep.

Plusieurs députés du Kerala ainsi que le député de Lakshadweep, Mohammed Faizal, du PCN, se sont ouvertement prononcés en qualifiant le fonctionnement de Patel de style autocratique. Ils ont également écrit au Centre et au Président pour demander un examen des propositions et le rappel de Patel.

Patel, qui a pris en charge Lakshadweep en décembre de l’année dernière, a publié des projets de règlement sur la préservation des animaux de Lakshadweep, le règlement sur la prévention des activités antisociales de Lakshadweep, le règlement de l’Autorité de développement de Lakshadweep et l’amendement au règlement du personnel de Lakshadweep Panchayat.

Selon le député Faizal, l’Administrateur n’avait consulté aucun élu avant de présenter le projet de règlement.

Il a affirmé que le projet de l’Autorité de développement de Lakshadweep vise à usurper les terres des gens et que cela donnera à l’Autorité un énorme pouvoir de prendre possession des terres sans protéger les intérêts des propriétaires terriens. Il a déclaré que l’autorité vise à développer des routes conformément aux normes de la route nationale qui ne sont pas requises à Lakshadweep. Il a affirmé que l’Administrateur promouvait les intérêts des gens d’affaires du continent.

L’interdiction de la viande bovine proposée dans le cadre du projet de règlement sur la préservation des animaux Lakshadweep a contribué aux troubles dans le territoire de l’Union où les musulmans constituent plus de 90% de la population, a rapporté l’Indian Express. Le député Faizal a également affirmé que les gens étaient inquiets de la dilution des normes de service d’alcool dans les stations balnéaires. Il a exhorté le président Ram Nath Kovind, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah à nommer un administrateur permanent.

Prathapan du Congrès a allégué que l’Administrateur essayait de démolir la culture unique de Lakshadweep. Il a allégué que Lakshadweep était indemne de COVID-19 jusqu’en décembre 2020, mais que les cas ont commencé à augmenter cette année en raison des mauvaises politiques adoptées par l’administrateur. Selon les responsables, Lakshadweep a signalé jusqu’à présent plus de 6 500 cas de covid et 24 décès. Le chef du Congrès et député de Rajya Sabha, KC Venugopal, a exhorté le président Ram Nath Kovind à rappeler immédiatement l’administrateur de Lakshadweep, alléguant que l’imposition d’une série de mesures a provoqué d’immenses troubles et inquiétudes dans les îles.

D’un autre côté, Patel a affirmé que les îles n’avaient pas connu de développement depuis 70 ans et que son administration essayait seulement de le développer. Il a dit que le projet de règlement visait à inviter les suggestions des gens.

Le BJP a défendu Patel en affirmant que les manifestations étaient le résultat de ses efforts pour mettre fin aux “ pratiques corrompues ” courantes impliquant des politiciens locaux et inaugurer le développement là-bas.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.