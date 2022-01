Lal10 : Cette startup construit l’Alibaba de l’artisanat indien

Lal10 est une plate-forme de vente en gros transfrontalière à croissance rapide pour les produits créatifs de l’Inde vers le monde



Maneet Gohil, co-fondateur et PDG de Lal10 (un marché de gros B2B en ligne pour les PME rurales), a été intrigué par l’industrie de la fabrication créative, ayant visité l’unité de fabrication de chaussures en cuir de son grand-père à Jalgaon, dans le Maharashtra depuis son enfance. Il s’est rendu compte que l’accès au marché était un problème pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui devaient s’appuyer sur les marchés nationaux traditionnels et vendre leurs produits via des salons professionnels, des expositions, des intermédiaires ou des maisons d’exportation. Aucune de ces MPME ne savait comment accéder aux marchés internationaux ou n’avait les connaissances de base en conception pour rendre leurs produits contemporains.

Après avoir obtenu son MBA en 2015, Gohil a rejoint Flipkart pour constater l’ampleur que la technologie peut apporter. « C’était inspirant de voir Sachin et Binny (co-fondateurs de Flipkart) au bureau. Ils étaient des demi-dieux pour nous tous qui aspirions à devenir entrepreneurs », explique Gohil. « J’ai contacté mon ancien collègue Sanchit Govil et ami Albin Jose. Nous avons voyagé pour rencontrer plus de 6 000 MPME dans 18 États afin de comprendre le problème que nous voulions résoudre.

Aujourd’hui, Lal10 prétend être le plus grand marché de gros vertical en Inde pour les MPME de fabrication créative. « Nous avons pour mission d’éclairer la vie des MPME rurales avec une chaîne d’approvisionnement fragmentée dans la fabrication créative. Nous avons construit Lal10 pour créer une révolution des fabricants en numérisant les petits et moyens fabricants ruraux pour amener leurs produits durables sur les marchés mondiaux », explique Gohil.

Selon le cofondateur de Lal10, plus de 1,2 million de MPME de fabrication créative ont du mal à atteindre les marchés au milieu de Covid alors que la chaîne d’approvisionnement traditionnelle des expositions, des intermédiaires et des maisons d’exportation s’est effondrée. Lal10 construit un écosystème de vendeurs axé sur la technologie pour les MPME du secteur de la fabrication créative. La société aide les MPME à créer des boutiques en ligne numérisées accessibles aux marchés nationaux et mondiaux, et offre aux PME les avantages d’un détaillant à grande surface, qui comprend un approvisionnement abordable, une conception contemporaine et un assortiment de produits.

Les petits fabricants enregistrés sur la plate-forme Lal10 utilisent l’application Karigar de Lal10 pour numériser les inventaires physiques disponibles pour les demandes de devis (RFQ) sur la plate-forme mondiale de vente en gros.

Lal10 affirme avoir enregistré une croissance de 80 % de ses revenus d’un mois sur l’autre au cours des six derniers mois. «Aujourd’hui, l’adoption de la technologie du côté de l’offre (avec les MPME) est en feu. Plus de 2000 MPME ont numérisé plus de 45 000 SKU à l’aide de notre application. Cela fait de l’entreprise la plus grande plate-forme verticale pour les MPME pour le commerce de gros transfrontalier en Inde », a déclaré Gohil, ajoutant : « Aujourd’hui, l’entreprise atteint près de 7 millions de dollars en taux d’exécution annualisé et passe à 22 millions de dollars en taux d’exécution annualisé au cours de l’exercice. 23. «

En mars 2020, la société Lal10 a levé 1,1 million de dollars auprès d’investisseurs privés, dirigés par la société d’investissement d’impact basée dans l’Utah, Sorenson Impact. En plus de cela, des investisseurs providentiels indiens, dont Amit Ranjan de Slideshare, l’ancien CTO de Flipkart Mekin Maheshwari, Pravin Gandhi de Seedfund, ainsi que Beyond Capital, Pegasus Finvest, Upaya Ventures, Angellist Collective et Gemba Capital ont également participé au tour.

« Nous prévoyons d’exploiter le marché d’exportation de manière plus agressive, car nous avons assisté à une augmentation significative du nombre d’acheteurs mondiaux visitant notre plate-forme. Nous prévoyons également de lancer un entrepôt aux États-Unis et sur quelques marchés européens. Nous commençons également à mettre en place des équipes commerciales sur le terrain aux États-Unis. Pour nos acheteurs internationaux, nous étendons également activement notre portée de vendeurs en Asie du Sud-Est, à des pays tels que la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines », a déclaré Gohil. « En plus de cela, nous investissons de manière agressive dans les innovations technologiques sur notre plateforme. Nos informations sur la conception des produits les plus vendus aident les MPME à améliorer leurs conceptions et à mieux vendre. Cela leur permet d’être équipés d’un support de conception adéquat pour créer des produits aux designs contemporains pour les marchés mondiaux.

