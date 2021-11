Lala Anthony choque les fans avec la révélation d’une chirurgie cardiaque

Lala Anthony a gardé secret un problème de santé important. Anthony, star de la série dramatique Showtime The Chi, est passé de MTV VJ à influenceur, auteur et actrice en demande. Au fil des ans, Anthony a été ouverte aux fans sur sa vie personnelle, y compris certains de ses conflits conjugaux avec la star de la NBA, Carmelo Anthony. Mais quand est venu le temps de révéler qu’elle avait subi une opération cardiaque, Anthony a raconté son histoire selon ses propres termes.

Dans une récente interview avec Self Magazine, Anthony a révélé que les médecins avaient découvert qu’elle avait des contractions ventriculaires prématurées dans son cœur. En conséquence, cela a provoqué un rythme cardiaque anormalement rapide. Elle a dû subir une opération cardiaque en juin dernier. Bien qu’Anthony dise que son cœur battait toujours très vite, elle ne savait pas que c’était dû à un problème de santé plus grave. Une série de problèmes de santé et de demandes de sa famille pour se faire examiner l’ont amenée à consulter un médecin.

« Je sentais mon cœur battre tout le temps, mais parce que c’est tout ce que j’ai jamais vraiment su, je ne savais même pas que c’était nécessairement quelque chose qui n’allait pas », a déclaré Anthony. « Je me suis juste dit : ‘Oh, tu sens ton cœur battre parfois parce que tu travailles trop, tu n’as pas dormi, tu es stressé.' »

Au cours des dernières années, Anthony s’est plongé dans sa carrière d’actrice, avec des rôles dans Power, The Chi, The New Edition Story et Act Like a Lady – Think Like a Man. Elle a également travaillé sur des projets de mode et équilibré être une mère à temps plein, tout en faisant face à des problèmes conjugaux. Il est facile de voir comment elle penserait qu’elle a simplement besoin de repos.

Son fils de 14 ans, Kyan, l’a suppliée d’aller chez le médecin après que la famille a remarqué qu’elle était pâle, transpirait et avait des vertiges. Elle a dû subir une ablation cardiaque, « qui utilise la chaleur radiofréquence ou le froid extrême pour détruire la partie du cœur provoquant un rythme cardiaque anormal ». Anthony admet que la chirurgie était effrayante et a dit qu’elle devait même être éveillée pendant une partie de la procédure. Elle a expliqué que pendant la procédure, un cathéter est inséré à travers l’aine dans le cœur.

Son état a en fait été découvert en 2019. Elle a essayé de prendre des médicaments, mais son emploi du temps ne permettait pas les effets secondaires. Elle dit que la chirurgie lui a sauvé la vie, surtout pour faire passer sa santé en premier. Avant la procédure, elle a appris que son état faisait battre son cœur 30 000 fois plus qu’une personne normale.

« Au cours d’une période de 24 heures, ont-ils dit, mon cœur battait 30 000 battements supplémentaires de plus que la moyenne des gens. Il allait constamment vite », a-t-elle déclaré. « Votre cœur est un muscle. Si un muscle travaille si fort tout le temps, il finira par s’affaiblir et provoquer une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, la mort, quoi que ce soit. »

Un mois après l’opération, Anthony a demandé le divorce. Elle est maintenant concentrée sur sa carrière, son fils, et a hâte de sortir ensemble.