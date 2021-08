LaLa Juventus s’excuse après avoir publié un tweet “raciste”

06.08.2021 à 19:41 CEST

La Juventus, rivale du Barça dans le premier Gamper de l’histoire, s’excuse après avoir publié un tweet “raciste”. La footballeuse Cecilia Salvai est apparue dans l’image avec un cône à l’envers -simulant un chapeau- et se déchirant les yeux cavec les deux index.

Un geste qui a été critiqué sur les réseaux sociaux et pour lequel le club s’est déjà excusé : “Nous nous excusons sincèrement que notre tweet, qui n’était pas destiné à susciter la controverse ou à avoir des origines raciales, peut avoir offensé quelqu’un. La Juventus a toujours été contre le racisme et la discrimination. #DifferencesMakeTheDifference », ont-ils écrit.

Nous nous excusons sincèrement que notre tweet, qui n’était pas destiné à provoquer une controverse ou à avoir des nuances raciales, ait pu offenser qui que ce soit. La Juventus a toujours été contre le racisme et la discrimination. #DifferencesMakeTheDifference – Juventus Women (@JuventusFCWomen) 5 août 2021

L’équipe a supprimé la photo à peine 20 minutes plus tard. Et le club a reconnu l’échec qu’ils avaient commis dans un communiqué : “La Juventus a tout de suite compris qu’elle avait commis une erreur impardonnable et cette erreur a gravement nui à tous ceux qui sont contre la discrimination raciale”, a-t-il expliqué. “LLa Juventus reconnaît cette erreur et le club mènera une réflexion approfondie et procédera à une analyse minutieuse pour éviter que ces choses ne se reproduisent“, a-t-il condamné.