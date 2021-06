Lala Kent de Vanderpump Rules vient de faire une grande admission à propos des anciens membres de la distribution Stassi Schroeder et Brittany Cartwright

La nouvelle dynamique cette année sur les règles de Vanderpump d’un casting plus petit et moins controversé pourrait également être étrange pour les téléspectateurs. Le drame reprend généralement là où il s’est arrêté et l’année dernière, l’amitié de Jax Taylor avec Tom Sandival depuis des décennies semblait définitivement terminée. Stassi Schroeder, Kristen Doute et Katie Maloney n’avaient pas l’air trop fortes non plus. Lala Kent a réussi à maintenir une position essentiellement neutre la saison dernière, mais cela a été durement gagné, compte tenu de la façon dont elle s’est disputée avec tous ses camarades de casting au fil des ans.