Lala Kent dit qu’elle et Randall Emmett avaient un contrat de mariage

Mieux vaut prévenir que guérir.

Lala Kent a partagé lors de l’épisode de mardi de « Vanderpump Rules » qu’elle et son ex-fiancé Randall Emmett avaient un contrat de mariage après que Scheana Shay a révélé qu’elle et Brock Davis en avaient également signé un.

« Nous avons terminé le contrat de mariage », a déclaré Scheana, qui partage sa fille Summer Moon, 8 mois, avec Brock. «Nous avons juste besoin d’aller le faire notarier. En fait, je n’ai jamais pensé que j’aurais un contrat de mariage, mais après avoir divorcé et avoir dû abandonner la moitié de mon compte bancaire, je me suis dit : « Nous faisons les choses de la bonne manière. »

Alors que Shay, 36 ans, demandait si Kent et Emmett, qui se sont séparés après le tournage de la série télé-réalité, avaient obtenu un contrat de mariage, le créateur de Give Them Lala Beauty a confirmé qu’ils avaient signé un accord.

« Oh oui. Je suis tout au sujet d’un plan B », a déclaré Lala, ajoutant que c’était « définitivement une décision intelligente » pour Shay de faire de même.

« Je me souviens quand j’ai dit que Rand et moi allions faire un contrat de mariage, vous avez été un peu choqué par cela », a déclaré Lala à propos de Scheana, qui a répondu: « Ouais! Quand Katie [Maloney-Schwartz] et Tom [Schwartz] l’ai fait, j’étais juste comme, ‘Ugh ! Cela enlève juste le plaisir. Par exemple, vous devriez épouser quelqu’un en qui vous avez confiance et qui ne viendra jamais après vous.

Mais Kent, 31 ans, a doublé le fait que les contrats de mariage sont toujours l’option la plus intelligente lors de la conclusion d’un mariage.

Page Six a annoncé que Kent avait largué Emmett en octobre.O’Connor/AFF-USA.com / MEGA

« Quand les choses deviennent collantes, les gens montrent vraiment [their] de vraies couleurs », a-t-elle déclaré. «Je veux juste quelque chose de si clair, précis et sec où l’on se dit:« Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Va-t’en.' »

Page Six a annoncé en octobre que Kent avait largué Emmett, 50 ans, après un engagement de 3 ans à la suite d’allégations selon lesquelles il l’aurait trompée. En octobre, Kent a déclaré qu’elle avait la « preuve » que le producteur de film l’avait abandonnée.

« Je sais qu’il avait envoyé des messages disant qu’il n’avait jamais [was], mais il y a des preuves ailleurs », a déclaré la star de télé-réalité à Page Six.

« En fin de compte, j’ai l’impression d’être dans une relation qui n’était basée que sur des mensonges. »

Kent et Emmett partagent Ocean, 9 mois.