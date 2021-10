Lala Kent et Randall Emmett n’annulent pas leurs fiançailles et règlent les choses

Lala Kent et Randall Emmett essaient de sauver leurs fiançailles … TMZ a appris qu’ils sont ensemble à la maison pour travailler sur leur relation, même si des rumeurs circulent selon lesquelles ils se sont séparés.

Des sources proches du dossier disent à TMZ… Lala et Randall n’ont pas rompu leurs fiançailles, malgré les informations contraires. On nous dit que Lala est allée à l’hôtel Beverly Hills dimanche soir et y est restée, dans le cadre d’une soirée prévue avec ses copines … et elle est maintenant de retour chez elle dans le domaine du couple à Bel-Air.

La soirée de Lala, en nettoyant Randall de son Instagram et de ses vidéos dans un hôtel, a conduit certaines personnes à supposer qu’elle se séparait de Randall … mais il semble que cela saute le pas.

Il y a aussi des indices sur les réseaux sociaux que Lala est de retour à la maison … les fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’elle était clairement dans le berceau du couple, d’après ce qui se trouve en arrière-plan de ses dernières histoires Instagram.

Randall a sauté la question en 2018 … et Lala a dit dans le passé qu’ils avaient presque rompu une douzaine de fois, mais il semble qu’ils ne soient pas officiellement donezo cette fois. Pas encore.

Restez à l’écoute …