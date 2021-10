Lala Kent et Randall Emmett rompent 3 ans après leurs fiançailles

Il est temps d’en verser un pour Lala Kent et Randall Emmett‘s romance – parce que le couple s’est séparé.

Trois ans après s’être fiancée, la star de 31 ans de Vanderpump Rules a rompu avec le producteur de 50 ans, a confirmé une source à E! Nouvelles. « Lala a fini », partage l’initié. « Ils se battent depuis le début de la pandémie. »

La source dit qu’elle se concentre sur sa fille océan, qui « est tout son monde ».

ET! News a contacté leurs représentants pour commentaires.

Des spéculations sur une éventuelle scission ont récemment surgi lorsque les fans ont remarqué que presque toutes les photos de Randall avaient été effacées du flux Instagram de Lala. Elle a également aimé une photo sur Instagram éditée pour ressembler à Lisa rinna brandissant une arme en direction de Randall. « Nous tous, si Rand trompait Lala », était-il sous-titré sur la photo. Ils ne se suivent pas actuellement sur la plateforme.

Après que Randall ait finalisé son divorce avec Ambyr Childers, lui et Lala sont devenus publics au début de 2018 et se sont fiancés en septembre. « Hier soir a été la meilleure nuit de toute ma vie », a-t-elle écrit sur Instagram après sa proposition. « Je me suis fiancée à l’homme de mes rêves. Je peux appeler cet humain incroyable mon fiancé ! Des fiançailles hier soir, mon anniversaire aujourd’hui, et chaque signe que mon père pourrait m’envoyer pour me faire savoir qu’il est là. Je suis le Fille la plus heureuse du monde. «